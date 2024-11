video suggerito

La nuova tendenza beauty è tatuarsi il blush: come funziona e quanto costa L’ultima tendenza beauty in fatto di make up è tatuarsi il blush, per avere sempre sulle guance quel colorito rosa che tanto cerchiamo, soprattutto in inverno. Ma come funziona questo tatuaggio cosmetico? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Il tatuaggio del blush

Il blush è uno dei prodotti beauty must have del 2024. Come confermano le tendenze per l'Autunno/Inverno 2024-25, si tratta di uno dei trucchi più utilizzati anche dalle star. Soltanto quest'anno sono nate almeno tre beauty trend che avevano al centro il prodotto per esaltare le guance: il boyfriend blush, il sunset blush e l'ultimo in ordine di tempo, il Cold Girl Make up, un trucco che riproduce l'effetto della pelle arrossata dal freddo dell'inverno. L'ultima mania dell'anno, però, sembrerebbe essere quella di tatuarsi il blush.

Come ci si tatua il blush

Grace Clarke, creator TikTok e redattrice, è stata una delle prime a farsi tatuare il colorito rosa del blush sulle guance. Clarke ha raccontato sul suo profilo di aver fatto questo tatuaggio semipermanente al Velvet Cosmetic Tattoos di Brooklyn. In breve tempo il video è diventato virale, superando il milione di visualizzazioni. La creator ha documentato i passaggi dell'applicazione di questo tatuaggio cosmetico in un video mostrando delle guance quasi fucsia. Il tatuaggio di questo tipo viene applicato senza aghi e si ottiene mediante il tamponamento del colore sugli zigomi, in questo caso.

Il blush tatuato

Sono necessarie più sedute per raggiungere il colore "naturale" del blush e immediatamente dopo la prima seduta le guance saranno naturalmente più rosse per via della reazione della pelle al tatuaggio. Il tatuaggio del blush funziona solo sugli incarnati più chiari e che non sono affette da problematiche quali rosacea ed eczema. Inoltre finché il tatuaggio non sbiadisce, più o meno tre anni, non è possibile fare skincare con prodotti esfolianti o al retinolo. Il trattamento dura un'ora e mezzo e costa circa 400 euro.

L'effetto del blush tatuato dopo qualche settimana

In un successivo video, Grace Clarke ha condiviso gli aggiornamenti sul tatuaggio, confessandosi stupita riguardo a tutto l'interesse suscitato dal tatuaggio. Ha raccontato di aver fatto un consulto con la tatuatrice prima di scegliere la posizione e la tonalità della pigmentazione del tatuaggio. Dopo qualche settimana, come si vede nel video, il colore del tatuaggio non era più fucsia ma rosa tenue, come dopo l'applicazione di qualche pennellata di blush.

Perché tatuarsi il blush?

Molti di voi arrivati a questo punto si chiederanno perché tatuarsi il blush. La scelta è puramente estetica come sottolinea la stessa Clarke, che ha dichiarato di voler ottenere un effetto naturalmente luminoso per il suo viso. Niente ricerca della tendenza più folle, dunque, ma solo un naturale desiderio di piacersi. Oltre al fattore estetico c'è anche il fattore tempo che ha spinto Clarke al tatuaggio: voleva, infatti, velocizzare la sua routine quotidiana per avere più tempo. In realtà, nonostante il video della creator sia stato una sorta di apripista in questo settore, i tatuaggi cosmetici, nello specifico quello dell'effetto blush, sono già diffusi in Corea del sud e in Asia.