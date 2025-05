video suggerito

La nuova frontiera del settore beauty sono i cosmetici commestibili e gourmet La nuova frontiera del settore beauty? Quella dei cosmetici commestibili prodotti con ingredienti gourmet: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa tendenza.

A cura di Valeria Paglionico

Il settore beauty è in continua evoluzione e non sorprende che siano moltissimi i brand che provano a lanciare prodotti fuori dal comune, soprattutto quando si parla di eco-sostenibilità. Al di là dei cosmetici bio e vegani che non prevedono sprechi o sfruttamento di animali, la nuova frontiera di questo campo sembrano essere gli articoli "commestibili", ovvero che non contengono alcuna sostanza chimica e che quindi possono essere tranquillamente mangiati: ecco tutto ciò che c'è da sapere su questa innovazione.

Cos'è l'upcycled beauty

Cosa sono i prodotti beauty commestibili? Definiti anche "edible skincare", sono cosmetici realizzati con alimenti, bevande o ingredienti naturali, il cui obiettivo è migliorare la salute e la bellezza della pelle senza l'apporto di sostanze chimiche. Questa tendenza sta spopolando da diversi anni, tanto che le è stata data una definizione: la upcycled beauty, letteralmente "bellezza riutilizzata", perché ricicla ingredienti che in alternativa diventerebbero scarti alimentari. Così facendo, si promuove la sostenibilità e l'economia circolare, evitando ogni tipo di spreco e prendendosi cura di se stessi solo con prodotti naturali.

Il brand beauty che usa ingredienti gourmet

Ad aver aggiunto un ulteriore tocco di novità a questa tendenza è stato il brand beauty Skin Gourmet, un'azienda danese fondata nel 2014 da Violet Amoabeng che produce detergenti, scrub, oli e burri con ingredienti non solo commestibili ma anche gourmet. Nessuna sostanza chimica, nessuna tossina, nessuno spreco, solo bontà genuine che aiutano le persone a sentirsi più belle, visto che vengono completamente assorbite dal corpo. Il burro corpo a nocciola con cacao e vaniglia, in particolare, è stato premiato per la sua eco-compatibilità e in molti lo hanno addirittura usato per realizzare una torta dal sapore intenso e affumicato. Insomma, i cosmetici da avere assolutamente nel proprio beauty sono quelli che possono essere tranquillamente anche mangiati.