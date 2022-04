Il ritorno delle unghie a specchio: le mirror nails per la primavera 2022 La tendenza unghie per la primavera 2022 riporta in voga le unghie ad effetto specchio, da realizzare con gli smalti tradizionali oppure in gel per un effetto luminoso.

A cura di Federica Ambrogio

Le unghie più trendy della primavera 2022 sono ad effetto specchio: ritornano in voga le mirror nails, le unghie specchiate già protagoniste di qualche stagione fa, ma quest'anno le vediamo in una chiave totalmente diversa. Lo smalto a specchio infatti viene utilizzato anche in sfumatura per creare manicure degradè, oppure per creare piccoli dettagli luminosi ad effetto specchiato. Scopri nella gallery tutte le idee da copiare e gli smalti da provare, sia tradizionali che le polveri ad effetto specchio da applicare sul gel.

Le mirror nails della primavera 2022

Ritornano tra le tendenze unghie della primavera 2022 le unghie ad effetto specchio: le mirror nails tornano alla ribalta dopo qualche anno, ma non sono più soltanto monocolore. Se qualche anno fa le vedevamo declinate principalmente nei colori metallici come oro, argento e bronzo, oggi sono arricchite da sfumature e dettagli specchiati. Le idee per realizzare la manicure ad effetto specchio infatti sono tante e diverse, adatte sia a chi vuole una manicure soft e delicata che a chi preferisce nail art più elaborate. Si parte dai piccoli dettagli specchiati, come ad esempio linee geometriche e french manicure realizzate su basi neutre e delicate, utilizzando un unico smalto ad effetto mirror oppure più colori se ami le manicure stravaganti, fino ad arrivare ai degradè.

La manicure degradè ad effetto specchio si realizza applicando su ogni unghia una tonalità differente, sia scegliendo cinque nuance completamente diverse tra loro che cinque sfumature dello stesso colore, partendo dal più chiaro a quello più scuro. C'è anche chi crea un effetto sfumato unendo due toni di smalto ad effetto specchio sull'unghia. Oltre allo smalto tradizionale ad effetto specchiato, la mirror manicure si può ricreare anche con la ricostruzione in gel. Basterà infatti applicare sull'unghia una polvere specchiata che una volta inserita in lampada creerà un effetto mirror luminoso e omogeneo.