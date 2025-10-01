Il ritorno della manicure “delle nonne”: Ilary Blasi lancia il must dell’autunno 2025

Ilary Blasi ha rinnovato la manicure non appena rientrata da Parigi e ne ha approfittato per lanciare il trend beuty che diventerà super gettonato in autunno: lo smalto che lascia le unghie scoperte sui lati. Ecco tutto ciò che c’è da sapere sulla mania.

Ilary Blasi è appena tornata da un weekend magico e romantico: lo ha trascorso a Parigi in compagnia di Bastian Muller e, tra cene a lume di candela e passeggiate di coppia all’ombra della Tour Eiffel, in molti ritengono che ci sia stata davvero la tanto attesa proposta di matrimonio. Al di là delle insinuazioni di gossip, la cosa certa è che la conduttrice non appena rientrata a Roma si è presa cura della sua bellezza facendo visita all’estetista di fiducia. Ha rinnovato la manicure, puntando tutto su un dettaglio dall’animo vintage che di sicuro farà tendenza durante la stagione Autunno/Inverno 2025-26.

La manicure autunnale di Ilary Blasi

Qual è la manicure autunnale su cui ha puntato Ilary Blasi? Quella in bordeaux, colore must di stagione che viene considerato un evergreen dall’eleganza senza tempo. La cosa particolare è che ha chiesto all’estetista Roberta Sgarroni di lasciare le parti laterali dell’unghia “libere”, ovvero al naturale. Sui social ha poi portato l’attenzione dei fan su questo dettaglio vintage dicendo: “Ve lo ricordate lo smalto messo così? Lasciando i laterali scoperti…come le nostre nonne. Adoro”. Così facendo, la conduttrice ha anticipato un trend beauty che di sicuro spopolerà nei prossimi mesi (il tutto sfoggiando all'anulare destro anche un prezioso anello d’oro giallo della collezione Love di Cartier).

Gli effetti della manicure con i laterali scoperti

L’estetista Roberta Sgarroni ha inoltre spiegato qual è l’effetto creato dalla manicure con i laterali scoperti che si preannuncia il trend nail dell'autunno: lo smalto messo come facevano le nostre nonne riesce a slanciare l’unghia, rendendola ancora più sofisticata. La nail-art dall’animo vintage è particolarmente consigliata a chi ha il letto dell’unghia largo o semplicemente a chi vuole essere sempre sul pezzo in fatto di tendenze. Grazie a Ilary Blasi questa manicure “retrò” diventerà sempre più richiesta? L’unica cosa certa è che il risultato glamour sembra essere assolutamente assicurato.