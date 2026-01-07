La manicure dell’inverno 2026 è con lo smalto dark, come quello di Ilary Blasi

Ilary Blasi è appena rientrata dalle vacanze natalizie e ha fatto visita all’estetista di fiducia. La sua nuova manicure è dark e sembra essere destinata a dominare le tendenze invernali.

Le feste natalizie sono arrivate al termine e, complice il fatto che il nuovo anno è appena cominciato, è arrivato il momento di rinnovare la propria immagine, meglio se seguendo i trend più gettonati di stagione. Ilary Blasi lo sa bene e non sorprende che, non appena rientrata dalla vacanza sulle Dolomiti con Bastian Muller, abbia fatto visita all'estetista di fiducia. Per lei niente più rosso o bordeaux, per affrontare i mesi più freddi dell'anno ha scelto lo smalto dark.

La nuova manicure invernale di Ilary Blasi

Ilary Blasi è appena tornata a Roma dopo la vacanza in montagna organizzata per Capodanno e tra le prime cose che ha fatto c'è stata la visita alla sua estetista Roberta Sgarroni. Da sempre appassionata delle nuance scure a effetto dark, anche questa volta non si è "smentita" e ha scelto lo smalto nero, uno dei must indiscussi dell'inverno 2026. Ha preferito, inoltre, evitare le manicure XXL, ha optato per delle unghie corte e tonde dall'effetto super chic. Nella foto postata sui social in cui ha mostrato la manicure invernale, inoltre, ha lasciato intravedere sia le ciabatte Ugg portate con dei calzini di lana grigia in vista che i due anelli di diamanti all'anulare sinistro (si tratterà di "promesse d'amore" regalatele da Bastian Muller?).

La nuova manicure di Ilary Blasi

Manicure nera, il must dell'inverno 2026

Con la fine del Natale è arrivato il momento di dire addio a tutte le tinte associate per convenzione alle feste, dal rosso all'argento, fino ad arrivare all'effetto glitter: bisogna lasciarsi alle spalle l'atmosfera magica e "scintillante" associata alla fine dell'anno e accogliere con stile le temperature gelide. Tutte coloro che vogliono sfoggiare una manicure invernale di tendenza farebbero bene a seguire l'esempio di Ilary Blasi. Tra i must di inizio anno, infatti, ci sono le unghie total black, meglio se senza fronzoli, scintillii o dettagli a contrasto. A trionfare è il trend minimal, perfetto per aggiungere un tocco di eleganza a ogni tipo di look, anche quelli più casual e cozy. In quanti prenderanno ispirazione dalla conduttrice?