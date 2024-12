Il glow up di Donatella Versace spiegato da un chirurgo plastico: a quali interventi si è sottoposta

video suggerito

Intervista a Dott.ssa Alessandra Cecchini Chirurgo plastico estetico

A cura di Giusy Dente

Donatella Versace

Si usa l'espressione glow up, sui social: indica quella trasformazione ottenuta col make-up o con la chirurgia che porta a un ringiovanimento, frutto di azioni mirate. Il cambiamento a volte è davvero radicale, non è il semplice ritocco in vista di un evento o un red carpet in cui si vuole apparire impeccabili, ma è una trasformazione vera e propria, che segna nettamente un prima e un dopo. È questo il caso di Donatella Versace, che ha stupito il mondo alla premiere di Devil Wears Prada: The Musical. L'evento infatti ha scatenato reazioni a catena sui social: la stilista era irriconoscibile e non è passato inosservato il suo nuovo volto, così diverso rispetto a quello di poco tempo fa. Come ha ottenuto questo risultato? La dott.ssa Alessandra Cecchini che lavora come Chirurgo plastico estetico tra Roma, Milano, Brescia e Como ha provato a spiegarlo a Fanpage.it elencando le procedute a cui Donatella Versace potrebbe essersi sottoposta.

Che interventi di chirurgia ha fatto Donatella Versace

Con occhio esperto, la dottoressa Alessandra Cecchini ha potuto fare alcune ipotesi: "Tutto quello che io posso dedurre è dato dalle immagini trovate sul web, perché non l'ho vista di persona. Io penso che abbia fatto un deep plane face lift che è un un lifting cervico-facciale profondo che riesce a riposizionare muscoli e strutture cutanee sovrastanti. Ha fatto una bellissima rinoplastica con innesti cartilaginei. Probabilmente lifting del sopracciglio, blefaroplastica e dei laser. Aveva precedentemente disciolto tutti i filler che aveva, perché era veramente impressionante: era piena di qualsiasi tipo di riempitivo. Aveva un naso che spioveva verso il basso ed era particolarmente largo, l'occhio era particolarmente incavato, le labbra erano troppo piene di filler. Probabilmente lei aveva proseguito continuando ad aggiungere altri filler per non sottoporsi alla chirurgia".

Donatella Versace

Qualcuno ha fatto notare la possibilità che si tratti comunque di foto artefatte, con filtri. Sull'ombra di Photoshop l'esperta ha chiarito: "Può essere sicuramente vero, però che abbia fatto il face lifting e la rinoplastica è poco ma sicuro. Mettiamoci pure i filtri, che non è detto che non siano stati usati anche altre volte, ma anche quelli al tempo non riuscivano a sistemare la situazione. Quindi è vero, ci sono molti che hanno criticato dicendo: le foto che sono apparse sono diverse da quelle della realtà. Ma chi non usa i filtri? È stato fatto un lavoro sensazionale". È mistero ovviamente su chi sia il chirurgo ad aver eseguito il lavoro, sicuramente una mano esperta di oltreoceano: "Lì i costi sono 10 volte quelli italiani".

