Le foto ritoccate di Valeria Marini con Bocelli diventano virali: come appare la showgirl negli originali Su X in queste ore è circolato un post Instagram di Valeria Marini che racchiude alcune foto della showgirl alla presentazione del docufilm di Andrea Bocelli presentato alla Festa del Cinema di Roma. Gli utenti hanno notato l’abuso di ritocchi che hanno di fatto stravolto gli scatti: ecco come sono le foto originali. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Una delle foto originali di Valeria Marini con Bocelli

Valeria Marini ha preso parte a uno degli eventi organizzati in occasione della Festa del Cinema di Roma. All'Auditorium della Conciliazione, infatti, si è tenuta una "serata stellare" come l'ha definita la showgirl con il suo aggettivo preferito. Alla prima del film concerto Andrea Bocelli 30-The Celebration, documentario per celebrare i trent'anni di carriera del tenore italiano, erano presenti tante star, tra cui la stessa Marini. Il giorno seguente, poi, alcuni scatti della serata sono stati postati su Instagram dalla soubrette: il pubblico social, però, non ha potuto non notare alcuni cambiamenti piuttosto evidenti.

Valeria Marini con Matteo Bocelli in uno degli scatti originali

Il ritocco delle foto di Valeria Marini

Le foto condivise da Valeria Marini sui social mostrano la showgirl in compagnia di Andrea Bocelli, del figlio Matteo e del designer Anton Giulio Grande. La soubrette ha sicuramente cambiato le luci alle foto originali della serata, con pezzi che scompaiono e ricompaiono altrove. La luce sul volto è evidentemente accentuata e altri ritocchi che non sono sfuggiti ai commentatori social.

Una delle foto condivise da Valeria Marini sui social

Sicuramente Marini si è lasciata prendere la mano con il fotoritocco, che ha coinvolto sia lei sia gli altri presenti nella foto, ma come si legge nei commenti social, i suoi ammiratori hanno apprezzato anche questo eccesso "stellare". Altri detrattori hanno criticato un utilizzo così massiccio di Photoshop, sottolineando come un volto così noto e amato come lei non abbia bisogno di ritoccare le fotografie.

Valeria Marini con Andrea Bocelli e Veronica Berti

Se vogliamo cogliere il lato ironico in questo tentativo di utilizzare i filtri per questi scatti, possiamo dire che rientra nel perfetto stile Valeria Marini. Anche per questo i fan hanno commentato in tono bonario e ironico, di questo tentativo un po' goffo della showgirl.