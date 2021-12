I video beauty virali su TikTok 2021: vi mostriamo i consigli di bellezza da non provare a casa Quest’anno su Tik Tok sono diventati virali tantissimi video di tendenze beauty pericolose, dai boccoli con il termosifone alla ceretta viso: ecco i 5 video più stupidi del 2021.

A cura di Federica Ambrogio

Che Tik Tok sia diventata la piattaforma social dove spopolano le tendenze beauty non è di certo una novità: alcuni cosmetici spopolano scalando le classifiche delle vendite, e alcune tecniche di applicazione make up diventano così popolari da stravolgere la beauty routine. Nel 2021 però abbiamo assistito anche a una serie di hacks e trend davvero pericolosi, da non replicare a casa. Ecco quali sono stati i 5 trend beauty più stupidi che sono diventati virali su Tik Tok nel 2021.

La clorofilla per curare l'acne

Tra i trend che sono diventati virali su Tik Tok nel 2021 c'è il bibitone a base di clorofilla per combattere l'acne. Alcuni Tik Tokers infatti hanno provato a bere la clorofilla per migliorare la pelle e ridurre gli sfoghi acneici. Nonostante sia appurato che la clorofilla ha proprietà antinfiammatorie e antiossidanti, non c'è nessuna evidenza scientifica che possa apportare benefici per la pelle o per la cura dell'acne.

@ellietaylor929 One week of drinking chlorophyll for my spots 🤘🏻 ♬ original sound – billy

Boccoli con il termosifone

Tra i trend più pericolosi c'è senza dubbio quello di arricciare i capelli utilizzando il termosifone. Una tendenza che spopola perchè a costo zero, ma altamente pericolosa non solo per la salute del capello ma anche per il rischio di ustionare pelle del viso e cuoio capelluto. La temperatura della ghisa del termosifone, al contrario di quella raggiunta da piastre e ferri, è troppo elevata per il capello, e potrebbe danneggiarlo in modo irreversibile.

Depilazione con carta vetrata

Su Tik Tok uno dei metodi più rapidi ed economici per rimuovere i peli è depilarsi con la carta vetrata. Un rimedio che senza dubbio funziona per eliminare i peli in eccesso ma che è decisamente troppo aggressivo per la pelle. Lo sfregamento della carta vetrata sulla pelle infatti danneggia la barriera cutanea provocando secchezza e disidratazione. Inoltre, se viene utilizzata prima di esporsi al sole, rischia di provocare ipergimentazione.

Contouring con la crema solare

Un trend pericolosissimo che ha spopolato durante l'estate è stato quello di utilizzare la crema solare per creare un contouring. La crema viene applicata nelle zone dove solitamente si applica l'illuminante, mentre nelle zone da scolpire con una polvere più scura non si applica la protezione solare. In questo modo si ricrea con l'abbronzatura un effetto contouring che però è dannoso per la pelle: il rischio di scottature e comparsa di macchie solari infatti è piuttosto elevato.

Ceretta su tutto il viso

Tra i trend più pericolosi visti su Tik Tok nel 2021 c'è anche la ceretta facciale: in questo caso la cera viene applicata su tutto il viso per rimuovere peli e peluria in eccesso. La cera calda può essere estremamente dannosa per la pelle del viso perchè troppo aggressiva, e lo strappo potrebbe sensibilizzare la pelle oltre che rimuovere porzioni di sopracciglia o addirittura ciglia se non viene applicata nel modo corretto. Un trend decisamente da evitare.