Gua sha, la pietra per il massaggio viso che puoi usare anche per combattere la cellulite Sapevi che il gua sha si può utilizzare anche sul corpo? Sembra che i suoi benefici siano in grado anche di contrastare gli inestetismi della cellulite facendo apparire le tue gambe più toniche.

A cura di Federica Ambrogio

In molti la conoscono per i suoi benefici dedicati alla tonicità della pelle del viso, ma la pietra gua sha può essere utilizzata anche sul corpo per contrastare gli inestetismi della cellulite. Solitamente viene utilizzata per il massaggio facciale ma su TikTok spopola l'utilizzo sul corpo, che merita di essere provato: se non funzionasse, ti sarai comunque regalata una coccola rilassante. Abbinata all'applicazione di un olio il gua sha sembra infatti stimolare la circolazione sgonfiando le gambe e contrastando gli inestetismi della cellulite.

Cos'è il gua sha

Il gua sha è una pietra tipica della medicina tradizionale cinese: in origine veniva realizzata con ossa oppure monete, mentre oggi la troviamo generalmente in quarzo rosa oppure giada. Il suo nome indica il trattamento per il quale viene utilizzata la pietra, e letteralmente significa "raschiare via la malattia". Oggi viene utilizzata per riossigenare i tessuti e combattere i segni del tempo, ottenendo un aspetto più tonico, giovane e fresco.

Il gua sha per il corpo

Oltre che per il viso, dove il gua sha viene utilizzato per definire la linea della mandibola e per contrastare il doppio mento e il rilassamento cutaneo, il gua sha può essere provato anche sul corpo per definire gambe e braccia e contrastare gli inestetismi. Un beauty hack che spopola su TikTok dove ci sono tantissimi video che mostrano come utilizzare la pietra orientale sul corpo.

Il segreto sembra essere quello di abbinare al massaggio con la pietra un olio per stimolare il drenaggio linfatico e l'eliminazione delle tossine. Il massaggio dovrà essere ripetuto nella zona da trattare con lo stesso movimento: potrai ad esempio trattare la zona della coscia per renderla più tonica e definita muovendo il gua sha dal basso verso l'alto partendo dal ginocchio fino all'inguine, ripetendo il movimento più volte. La pressione dovrà essere leggera e non dovrai sentire alcun tipo di dolore. Potrai utilizzare il gua sha sul corpo per un periodo che va dai 5 ai 15 minuti, ripetendo il massaggio dalle 5 alle 10 volte a zona.