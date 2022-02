Migliori scrub corpo 2022: 15 esfolianti efficaci per una pelle liscia e levigata Per facilitare il rinnovamento cellulare, combattere gli inestetismi della cellulite ed eliminare la pelle secca, gli scrub corpo sono i prodotti ideali, capaci di esfoliare efficacemente braccia, gambe e tutte le parti più ruvide del corpo. Scopriamo i 15 migliori scrub corpo esfolianti del 2022, che vi garantiranno una pelle liscia e morbida a lungo.

Lo scrub corpo è un prodotto cosmetico esfoliante che agisce sullo strato più superficiale della pelle favorendo la rimozione delle cellule morte grazie all'azione dei micro granuli in esso contenuti, che rimuovono meccanicamente lo strato più superficiale di cellule morte prodotte dal costante rinnovamento cutaneo. Il risultato è una pelle liscia e morbida al tatto, priva di impurità e più luminosa e compatta.

Si differenzia dallo scrub viso non solo per la zona del corpo a cui è dedicato, che in questo caso sono principalmente braccia, gambe, gomiti e ginocchia, ma anche perché rispetto a quest'ultimo esercita un'azione esfoliante più profonda, pur non risultando aggressivo sulla pelle.

Da applicare sotto la doccia o prima della depilazione, lo scrub corpo va massaggiato sulla pelle con particolare attenzione alle zone del corpo più soggette a secchezza e risciacquato abbondantemente. Andrebbe utilizzato con costanza, circa una volta alla settimana, e seguito da una buona crema corpo per ottenere risultati ottimali e duraturi.

Studiati per tutti i tipi di pelle, gli scrub si differenziano per azione, anti-cellulite, purificante, idratante o energizzante, e composizione, a seconda degli ingredienti utilizzati: i principali sono sale, zucchero, miele e caffè.

Tra i tanti scrub corpo in commercio, per aiutarvi a scegliere quello più adatto a voi abbiamo selezionato i migliori, economici e di fascia alta, che renderanno la vostra pelle liscia e setosa: scrub esfolianti che esercitano un'azione meccanica sulla pelle, studiati come trattamenti di bellezza per uso cosmetico, facili e sicuri da utilizzare in casa.

Gli scrub sono infatti diversi da peeling e gommage, anche se spesso questi termini vengono erroneamente usati come sinonimi. Il peeling è infatti assimilabile ad un trattamento medico, che viene eseguito in centri specializzati poiché utilizza acidi ed enzimi per rimuovere chimicamente le cellule morte dalla pelle. Il gommage è invece un prodotto delicato senza microgranuli, dalla consistenza densa, per cui l'esfoliazione avviene facendo aderire il prodotto sulla pelle e poi sfregandolo delicatamente, in modo da rimuovere le impurità.

Scrub, peeling o gommage: le differenze

Scrub, peeling e gommage sono termini spesso confusi o utilizzati come sinonimi, ma in realtà fanno riferimento a prodotti diversi, che si differenziano per l'azione che esercitano sulla pelle.

Scrub: i microgranuli contenuti all'interno dello scrub, massaggiati sullo strato superficiale della pelle, svolgono un'azione esfoliante di tipo meccanico eliminando le cellule morte.

Peeling: gli enzimi e gli acidi presenti nei peeling esercitano invece un'azione diversa, andando ad agire chimicamente sulle sostanze che trattengono le cellule morte sulla superficie della pelle. Poiché prevedono una specifica reazione degli ingredienti con l'epidermide, sono solitamente trattamenti eseguiti nei centri estetici sotto la supervisione di un esperto.

Gommage: più delicato di uno scrub, il gommage ha una consistenza simile a quella di una crema ed è del tutto privo di granuli. Rimuove delicatamente le impurità per effetto dello sfregamento del prodotto sulla pelle, ed è quindi adatto alle pelli più sensibili.

I migliori esfolianti corpo: la classifica

La nostra classifica dei 15 migliori esfolianti corpo del 2022 tiene conto delle caratteristiche di ogni prodotto, dell'effetto che dona alla pelle e del rapporto qualità/prezzo, nonché delle recensioni degli utenti, che rappresentano un parere oggettivo sui pro e contro dei prodotti.

Dallo scrub per pelle secca Rituals allo scrub biologico di Pranaturals, passando per lo scrub economico di Organic Shop e lo scrub anti-cellulite di Elaimei, tra i prodotti che abbiamo selezionao ciascuno troverà il prodotto più adatto alle proprie esigenze.

1. Scrub corpo allo zucchero rinnovatore The Ritual of Sakura di Rituals

Il migliore scrub per pelle secca

Apriamo la nostra classifica con lo scrub corpo The Ritual of Sakura di Rituals, a base di zucchero purificante, olio di ciliegia e oli giapponesi, efficace per esfoliare e idratare la pelle secca. L'azione combinata dei suoi ingredienti lo rende infatti delicato sulle pelli soggette a ruvidità e secchezza, che necessitano di un prodotto non aggressivo che potrebbe peggiorare la loro condizione. Dal delicato profumo di latte di riso e fiori di ciliegio che caratterizza questa linea ispirata al Giappone, lo scrub ha azione rinnovatrice, capace di donare nuova vita alla pelle stimolando l'azione cellulare.

Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato.

Quantità: 250 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo studiato per esfoliare efficacemente la pelle secca.

Pro: il profumo avvolgente, persistente senza essere invasivo, è uno degli aspetti positivi più citati nelle recensioni, insieme all'efficacia dello scrub che lascia la pelle morbida a lungo.

Contro: alcuni utenti giudicano il prodotto un po' untuoso per la sensazione che lascia sulla pelle dopo l'applicazione. Tuttavia, questo effetto è dovuto all'azione idratante dello scrub.

2. Esfoliante corpo ai sali del Mar Morto rivitalizzante Dead Sea Salt Body Scrub di Pranaturals

Il migliore scrub biologico

Con sali del Mar Morto ricchi di minerali dall'effetto esfoliante e olio di grano e olio di mandorle dolci che nutrono la pelle, lo scrub corpo ai sali del Mar Morto di Pranaturals è biologico, vegano e privo di conservanti e agenti chimici nocivi. Dal delicato profumo di mango e kiwi, lo scrub si scioglie sulla pelle esfoliandola delicatamente e rimuovendo efficacemente le cellule morte. La sua azione delicata lo rende particolarmente adatto alla pelle secca e sensibile, ma è efficace su tutti i tipi di pelle. Oltre ad esfoliare, idrata, previene i peli incarniti e rende più luminosa la pelle, migliorandone l'elasticità.

Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato. Si consiglia l'uso una o due volte a settimana.

Quantità: 500 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo biologico dall'azione esfoliante e al contempo nutritiva.

Pro: lascia la pelle liscia e idratata, ha una profumazione delicata e un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: manca una spatolina per miscelare il prodotto che, come tutti quelli che contengono oli e sale, tende a separarsi.

3. Scrub corpo allo zucchero levigante Sicilian Orange Body Scrub di Organic Shop

Il migliore scrub economico

Un inebriante profumo di arancia siciliana avvolgerà la vostra pelle ogni volta che utilizzerete lo scrub corpo Sicilian Orange di Organic Shop. Caratterizzato da ingredienti naturali al 99% certificati da Cosmos Natural, è privo di oli minerali, parabeni e SLS e non testato sugli animali. L'unione di zucchero e olio di arancia biologico della sua formula garantisce un'efficace azione levigante e al contempo un effetto idratante che rende la pelle estremamente morbida, più sana e luminosa.

Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato. Si consiglia l'uso due o tre volte a settimana.

Quantità: 250 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo economico ma efficace per rendere la pelle più morbida e liscia.

Pro: uno scrub economico con ingredienti naturali, che garantisce un'efficace azione esfoliante e ha un'ottima profumazione.

Contro: la texture dello scrub non convince alcuni utenti, che la definiscono appiccicosa e difficile da lavorare. Questo aspetto non emerge tuttavia dalle altre recensioni.

4. Esfoliante corpo al caffè anti-cellulite Arabica Coffee Body Scrub di Elaimei

Il migliore scrub anti-cellulite

Lo scrub corpo Arabica Coffee di Elaimei costituisce un vero e proprio trattamento anti-cellulite e anti-smagliature grazie all'azione combinata di caffè biologico e sali del Mar Morto che esfoliano le pelle, favoriscono la circolazione e aiutano a migliorare l'aspetto della cellulite. Il caffè, ricco di antiossidanti, ha inoltre azione anti-età, poiché contribuisce a combattere l'invecchiamento precoce della pelle, contrastare rughe e macchie solari e ridurre la comparsa di vene varicose. La formula contiene anche olio di cocco e burro di karitè, che idratano la pelle lasciandola morbida e luminosa.

Oltre che sul corpo, può essere utilizzato su viso, collo, mani e piedi. Va applicato su pelle umida, massaggiato con movimenti circolari e lasciato agire 5-10 minuti, quindi risciacquato. Si consiglia l'uso due o tre volte a settimana.

Quantità: 250 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo con caffeina, che contrasti la "buccia d'arancia" e renda la pelle più compatta.

Pro: la grana dello scrub è della giusta dimensione, tale da non risultare troppo aggressiva, la profumazione è intensa e avvolgente.

Contro: la formula è piuttosto asciutta, per cui il prodotto va lavorato con attenzione.

5. Scrub corpo con pomice e gusci di noce ammorbidente Exfoliating Body Scrub di Mylee

Il migliore scrub per peli incarniti

Per contrastare la comparsa dei peli incarniti e preparare la pelle alla depilazione, lo scrub corpo di Mylee è l'ideale: la pietra pomice e i gusci di noce esfoliano la pelle, ammorbidendola e levigandola, l'aloe vera esercita un'azione lenitiva e gli estratti di alga nutrono in profondità. Vegano e cruelty free, lo scrub ha una profumazione esotica data dall’olio di Monoi di Tahiti, rimuove efficacemente le cellule morte e lascia la pelle morbida e idratata. È inoltre perfetto da usare prima di esporsi al sole, per ottenere un'abbronzatura uniforme che dura a lungo.

Va applicato prima della depilazione su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato.

Quantità: 250ml

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo per combattere i peli incarniti, adatto da usare prima della depilazione o dell'esposizione al sole.

Pro: delicato sulla pelle ma allo stesso tempo efficace, lo scrub ha una texture leggera e un'ottima profumazione.

Contro: da alcuni lo scrub è definito troppo liquido, caratteristica che tuttavia ne facilita l'utilizzo.

6. Esfoliante corpo al sale marino energizzante Exfoliating Scrub di Guam

Il migliore scrub energizzante

La combinazione di oli essenziali di limone, menta e rosmarino contenuta nello scrub corpo esfoliante Algascrub di Guam esercita un'azione energizzante e rivitalizzante, inducendo una piacevole sensazione di benessere. La sua formula a base di mix di alghe marine e sali dall'alto potere esfoliante rende la pelle liscia, eliminando le impurità e gli ispessimenti cutanei, favorendone il rinnovamento e combattendo l'invecchiamento. Gli oli di girasole, jojoba e riso garantiscono poi idratazione, per una pelle nutrita e morbida a lungo.

Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato.

Quantità: 700 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo che funzioni come un vero e proprio trattamento di benessere, un momento rilassante da dedicarsi ogni volta che si vuole.

Pro: l'elevata efficacia dello scrub e la gradevole profumazione lo rendono un prodotto amato dai consumatori.

Contro: il prezzo è elevato rispetto ad altri prodotti, ma giustificato se rapportato alla qualità.

7. Scrub corpo al sale marino rimodellante Scrub Salino di Equilibra

Il migliore scrub rimodellante

Tripla azione per lo scrub corpo salino rimodellante di Equilibra, che esfolia, leviga e nutre la pelle grazie alla sua formula con il 99,9% di ingredienti di origine naturale, senza parabeni, petrolati, alcol e coloranti e dermatologicamente testata. I sali marini cristallini rimuovono le cellule morte, levigano gli ispessimenti cutanei e svolgono un'efficace azione antiacqua, l'olio di vinaccioli nutre e dona elasticità alla pelle, l'olio essenziale di rosmarino contrasta la ritenzione idrica, centella, ippocastano ed edera hanno effetto drenante e tonificante e infine l'aloe vera idrata e rinfresca.

Va applicato su pelle umida, massaggiato con movimenti circolari e lasciato agire qualche minuto, quindi risciacquato.

Quantità: 600 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo Made in Italy, con ingredienti naturali e dall'azione rimodellante.

Pro: gli ingredienti naturali e il profumo intenso sono gli aspetti più apprezzati di questo scrub, che ha un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Contro: i granelli di sale potrebbero irritare le pelli molto sensibili, per le quali sono più indicati prodotti a base di zucchero o miele.

8. Esfoliante corpo al sale marino rassodante Talasso-Scrub di Collistar

Il migliore scrub rassodante

I benefici della talassoterapia garantiti da un mix di sali marini e sale rosso e le proprietà dell'estratto di ciliegia dell'Emilia Romagna ricca di omega 3, omega 6 e vitamine A ed E si uniscono nello scrub copro Talasso-Scrub Rassodante di Collistar. La combinazione degli ingredienti assicura un effetto rassodante, per una pelle più compatta e tonica, oltre che un'azione detossinante resa possibile dalla polvere di nocciolo di ciliegia e stimolante grazie agli oli essenziali di pompelmo e bergamotto. Gli oli di ciliegia, jojoba e germe di grano assicurano infine un'idratazione profonda.

Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato. Per un maggior effetto esfoliante, può essere applicato su pelle asciutta. Si consiglia l'uso una o due volte a settimana.

Quantità: 700 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo con effetto rassodante che renda la pelle liscia, morbida e più compatta.

Pro: chi ha recensito lo scrub ne esalta l'azione idratante e levigante e il profumo delicato.

Contro: nella confezione non è presente una spatolina per miscelare il prodotto.

9. Scrub corpo al sale nero purificante Purifying Thalasso Scrub di Geomar

Il migliore scrub purificante

Dall'effetto purificante e detossinante, lo scrub corpo Purifying Thalasso Scrub di Geomar contiene una miscela di sale marino, sale nero e sabbia vulcanica che esfolia la pelle rimuovendo cellule morte e impurità, più un detox complex a base di sale marino e carbone vegetale che la aiuta a purificarsi. Tra gli altri ingredienti, ci sono l'olio di moringa che contribuisce a nutrire l'epidermide e gli oligoelementi del Mar Morto che le restituiscono elasticità e luminosità, per una pelle che appare subito più liscia e levigata.

Va applicato su pelle umida, massaggiato con movimenti circolari e lasciato agire 3-5 minuti, quindi risciacquato. Per un maggior effetto esfoliante, può essere applicato su pelle asciutta, oppure lasciato agire 10 minuti come se fosse una maschera corpo. Si consiglia l'uso una o due volte a settimana.

Quantità: 600 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo che rimuova efficacemente le impurità e lasci la pelle liscia ed elastica.

Pro: l'ottimo potere esfoliante e l'efficace azione purificante, uniti alla profumazione delicata e non invadente, hanno convinto gli acquirenti.

Contro: lo scrub è giudicato da alcuni utenti un po' oleoso, caratteristica dovuta agli oli idratanti della formula.

10. Esfoliante corpo allo zucchero di canna levigante Brown Sugar Face&Body Scrub di O Naturals

Il migliore scrub per pelli sensibili

A base di zucchero di canna e papaya, lo scrub corpo Brown Sugar di O Naturals è delicato sulla pelle, non abrasivo, ed esfolia senza irritare. Per questo motivo è indicato per le pelli sensibili e per quelle secche, che risulteranno lisce e idratate grazie all'olio di mandorle dolci e all'olio di jojoba. Efficace su cellulite, smagliature, macchie scure e acne, lo scrub contiene anche vitamina E dall'effetto antiossidante che aiuta a riparare la pelle. La formula è vegana e cruelty free, con ingredienti naturali e priva di solfati e parabeni.

Oltre che sul corpo, può essere utilizzato su viso e labbra. Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato.

Quantità: 250ml

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo delicato ma efficace, adatto alla pelle sensibile.

Pro: la consistenza densa ma facile da applicare e l'alto potere idratante sono le caratteristiche più apprezzate dello scrub.

Contro: i granelli di zucchero potrebbero irritare la pelle del viso, per cui in questa zona va usato con attenzione.

11. Scrub corpo al sale ammorbidente Frangipani Monoi Salt Glow di Elemis

Il migliore scrub profumato

Lo scrub corpo Frangipani Monoi Salt Glow di Elemis è a base di sale e ibisco che esfoliano delicatamente ma efficacemente la pelle, anche quella più sensibile. L'infuso di olio di monoi di Tahiti, combinato ai fiori di frangipani, idrata in profondità e al contempo sprigiona una profumazione delicata che rimane a lungo sulla pelle. Grazie ai microgranuli di piccole dimensioni presenti nella formula, lo scrub si scioglie a contatto con la pelle lasciandola perfettamente esfoliata, morbida e nutrita, ed è inoltre privo di coloranti, parabeni, SLS/SLES e oli minerali.

Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato. Si consiglia l'uso due volte a settimana.

Quantità: 490 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo dal profumo intenso e avvolgente che dura a lungo.

Pro: lo scrub è particolarmente apprezzato per il suo profumo, descritto come naturale, non invadente e duraturo.

Contro: se entrano in contatto con l'acqua, i semini contenuti nello scrub rilasciano un colore rosso che genera piccole chiazze in superficie, ma questo non pregiudica la resa del prodotto.

12. Esfoliante corpo allo zucchero di canna rinnovatore Defence Body Scrub di Bionike

Il migliore scrub corpo rinnovatore

La pelle appare subito levigata, liscia e uniforme grazie allo scrub corpo Defence Body di Bionike, con effetto esfoliante e rinnovatore. Mentre lo zucchero di canna esfolia, elimina le cellule morte e riduce gli ispessimenti cutanei in maniera delicata, favorendo il turnover epidermico, l'olio di mandorle dolci e il burro di karité contribuiscono a rendere la pelle idratata e vellutata. Morbido sulla pelle, lo scrub risulta facile da applicare e ha un delicato profumo di orchidea e vaniglia. È inoltre privo di glutine e conservanti e nickel tested.

Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato. Per un maggior effetto esfoliante, può essere applicato su pelle asciutta. Si consiglia l'uso due o tre volte a settimana, una in caso di pelle sensibile.

Quantità: 200ml

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo che rinnovi la pelle ad ogni applicazione senza essere troppo aggressivo.

Pro: l'ottimo rapporto qualità/prezzo dello scrub ha convinto gli acquirenti, che dichiarano di volerlo riacquistare in futuro.

Contro: la confezione a tubo rende difficile la fuoriuscita del prodotto quando sta per finire, ma questo aspetto passa in secondo piano considerata l'efficacia dello scrub.

13. Scrub corpo con perle di cera carnauba nutriente Gommage Doccia Betulla di Weleda

Il migliore scrub naturale

Con il 100% di ingredienti di origine naturale certificati biologici, lo scrub corpo alla betulla di Weleda contiene estratti di foglie di betulla, perle di carnauba e cera d'api che esfoliano delicatamente la pelle, levigandola e stimolando il microcircolo cutaneo, olio di nocciolo di albicocca dall'azione nutriente e tensioattivi vegetali che detergono senza essere aggressivi. Gli oli essenziali naturali di pompelmo, limone e cipresso contribuiscono poi a rivitalizzare i sensi con il loro profumo fresco e fruttato, lasciando la pelle delicatamente profumata.

Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato. Si consiglia l'uso una volta a settimana.

Quantità: 150ml

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo naturale, delicatamente esfoliante e idratante.

Pro: efficacia, profumo e idratazione dello scrub sono gli aspetti positivi più citati nelle recensioni.

Contro: per alcuni utenti lo scrub è troppo leggero, con pochi granuli esfolianti. Tuttavia, è proprio questa leggerezza che garantisce delicatezza sulla pelle.

14. Esfoliante corpo con particelle di silice idratante Creme-Dusch-Peeling di Dove

Il migliore scrub idratante

La texture ricca e cremosa dello scrub corpo in crema di Dove è data dalla presenza nella formula di 1/4 di crema idratante, che, combinata al burro di karité, lo rende particolarmente indicato per nutrire la pelle secca, pur essendo adatto a tutti i tipi di pelle. Le particelle esfolianti di silice, le perle di cera naturale di jojoba e i semi di melograno garantiscono invece una efficace rimozione delle cellule morte e favoriscono il rinnovamento cellulare, lasciando la pelle estremamente morbida e liscia.

Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato. Si consiglia l'uso tre o quattro volte a settimana.

Quantità: 225 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo che esfoli e al contempo idrati la pelle.

Pro: la pelle appare più levigata e nutrita, piacevolmente profumata.

Contro: per un'intensa azione esfoliante, il prodotto dev'essere usato in grandi quantità.

15. Scrub corpo al miele detossinante Sugar Scrub di Panier des Sens

Il migliore scrub detox

Grazie agli enzimi naturali del miele biologico di Provenza lo scrub corpo Sugar Scrub di Panier des Sens deterge e ossigena la pelle, esercitando un'efficace azione detox che ne affina la grana e la rende morbida e liscia al tatto. Tra gli ingredienti naturali al 99% della formula troviamo poi l'olio di mandorle dolci che nutre e protegge, il burro di karité con effetto idratante e ammorbidente e i cristalli di zucchero che esfoliano delicatamente la pelle, sciogliendosi durante l'applicazione a contatto con il calore della cute.

Va applicato su pelle umida e massaggiato con movimenti circolari, quindi risciacquato. Si consiglia l'uso una o due volte a settimana.

Quantità: 240 grammi

A chi lo consigliamo: a chi cerca uno scrub corpo delicato che renda la pelle levigata e idratata a lungo.

Pro: lo scrub lascia la pelle morbida a lungo e ha un delicato profumo di miele.

Contro: dalle recensioni di chi lo ha acquistato non emergono aspetti critici.

A cosa serve lo scrub corpo

Il processo di rinnovamento cellulare della pelle.

Il principale obiettivo di uno scrub corpo è esfoliare la pelle, ovvero eliminare lo strato più superficiale dell'epidermide, costituito in prevalenza da cellule morte. Andando a rimuovere meccanicamente le impurità rende la pelle più luminosa e levigata, favorendo il naturale processo di rinnovamento cellulare.

La sua azione non si limita tuttavia all'esfoliazione: lo scrub può infatti eliminare i peli incarniti, preparare la pelle all'abbronzatura e anche esercitare un'azione anti-cellulite e drenante se formulato con sali marini.

Come e quando fare lo scrub corpo

Il segreto per ottenere il massimo da uno scrub corpo sta nell'applicazione, che prevede alcuni passaggi fondamentali.

Applicare lo scrub su pelle umida, subito dopo il bagno o la doccia.

Massaggiare con movimenti circolari, che riattivano la circolazione, ossigenano la pelle e le permettono di prepararsi a ricevere le sostanze nutrienti contenute nel prodotto. Per esfoliare efficacemente la pelle è possibile utilizzare un guanto di crine al momento del massaggio: la superficie leggermente abrasiva del guanto intensificherà l'azione dello scrub per un risultato ottimale.

Lasciare agire lo scrub per qualche minuto in modo che le sostanze presenti all'interno abbiano il tempo di agire sulla pelle.

Risciacquare abbondantemente con acqua tiepida rimuovendo tutti i residui di prodotto.

Una volta asciugata la pelle, applicare una crema idratante per aumentare l'effetto dello scrub.

Per un'esfoliazione ancor più profonda lo scrub può essere applicato su pelle asciutta, facendo tuttavia attenzione a non graffiarla o provocare micro lesioni. Questo metodo è indicato per chi ha determinate esigenze, come una pelle particolarmente secca o zone del corpo molto ispessite. È tuttavia sconsigliato in caso di cute sensibile, poiché potrebbe risultare troppo aggressivo e provocare irritazioni e arrossamenti. Anche in questo caso, dopo averlo massaggiato lo scrub va risciacquato con attenzione.

La frequenza con cui eseguire lo scrub varia in funzione delle esigenze della propria pelle. In genere si consiglia di utilizzarlo una volta a settimana, due se particolarmente leggero. L'importante è non esagerare, privando la pelle dello strato superficiale utile a proteggerla dagli agenti esterni.

Come scegliere lo scrub corpo in base alle proprie esigenze

Per essere sicuri di ottenere il risultato desiderato senza danneggiare la pelle, nella scelta dello scrub corpo si devono considerare alcuni importanti fattori che differenziano i prodotti: consistenza, composizione, tipo di pelle, azione, formato e prezzo. Vediamoli in dettaglio.

Consistenza

Gli scrub in commercio si dividono in due macrocategorie: solidi e liquidi. Gli scrub corpo solidi sono i più diffusi, caratterizzati da granuli evidenti e una consistenza piuttosto secca, adatti a trattare zone molto ruvide e ispessite come gomiti e ginocchia. Gli scrub corpo liquidi sono al contrario ricchi di oli o ingredienti come miele e yogurt, con una consistenza cremosa, perfetti per le pelli sensibili o per chi preferisce un'esfoliazione delicata.

Composizione

La formula di uno scrub corpo, vale a dire la combinazione degli ingredienti che lo compongono, determina l'effetto che il prodotto ha sulla pelle. Tutti gli scrub hanno al loro interno agenti esfolianti, agenti nutrienti e ingredienti attivi.

Sono tuttavia i primi a meritare particolare attenzione, perché influiscono sull'azione esfoliante, più o meno profonda, dello scrub. I principali ingredienti utilizzati a questo scopo sono sale, caffè, zucchero e miele.

Scrub corpo al sale: caratterizzati da microgranuli abbastanza evidenti, gli scrub a base di sale svolgono un'efficace azione esfoliante capace di rigenerare la pelle. I più diffusi sono quelli che contengono sali del Mar Morto, ricchi di minerali dall'effetto drenante e anti-cellulite, che purificano la pelle in profondità.

Scrub corpo al caffè: le proprietà antiossidanti della caffeina sono da sempre sfruttate nel settore cosmetico, scrub corpo compresi. Quelli a base di caffè aiutano infatti a combattere la cellulite e la ritenzione idrica, stimolano la circolazione e rendono la pelle più compatta e uniforme.

Scrub corpo allo zucchero: i granelli di zucchero, più piccoli di quelli di sale, garantiscono un'esfoliazione efficace ma delicata, perfetta per le pelli sensibili. Molto utilizzato è soprattutto lo zucchero di canna, un ingrediente capace di esercitare un'azione levigante sulla pelle lasciandola morbida e liscia.

Scrub corpo al miele: spesso abbinato allo zucchero, il miele garantisce nutrimento e delicatezza sulla pelle, rigenerandola efficacemente e rendendola più levigata ed elastica. Gli scrub corpo al miele, dunque, sono l'ideale per chi ha bisogno di prodotti poco aggressivi che non irritino la pelle.

Tipo di pelle

Ad ogni pelle il suo scrub: le pelli secche avranno bisogno di uno scrub corpo in grado di esfoliare intensamente, come quelli a base di sali, le pelli sensibili preferiranno invece uno scrub delicato a base di zucchero o miele. Se la pelle presenta inestetismi quali cellulite o smagliature, per renderla più compatta ci si può orientare su scrub con caffè dall'azione antiossidante.

Azione

Un fattore importante di cui tener conto quando si sceglie uno scrub corpo è l'azione che il prodotto svolge sulla pelle. A seconda delle proprie esigenze ci si può dunque orientare su una determinata tipologia di scrub i cui ingredienti garantiscono l'effetto desiderato.

Esfoliante: quella esfoliante è senza dubbio l'azione principale di uno scrub corpo, garantita da tutti i prodotti in commercio, ma può essere più o meno profonda in base agli ingredienti utilizzati. Chi cerca un effetto super levigante potrà dunque acquistare scrub a base di sale, chi invece preferisce un prodotto delicato sarà accontentato da quelli a base di zucchero.

Anti-cellulite: alcuni scrub corpo, in particolare quelli a base di caffè, aiutano a combattere gli inestetismi della cellulite e la ritenzione idrica, adatti dunque a chi vuole rendere la propria pelle più compatta e levigata.

Purificante: chi desidera rimuovere efficacemente impurità e cellule morte per una pelle morbida e luminosa può optare per gli scrub corpo ad azione purificante, formulati con ingredienti detossinanti come il carbone vegetale.

Idratante: gli scrub corpo che contengono oli o burri sono l'ideale per idratare e nutrire la pelle mentre la esfoliano. Queste sostanze penetrano infatti nell'epidermide rendendola subito più morbida e vellutata.

Energizzante: gli oli essenziali come quello di limone e rosmarino presenti in alcuni scrub svolgono un'azione energizzante capace di rinvigorire i sensi, regalando una piacevole sensazione di benessere generale.

Formato

La dimensione della confezione in cui è contenuto lo scrub corpo è un aspetto da non sottovalutare, poiché influisce non solo sulla durata del prodotto, ma anche sulla modalità di utilizzo. La maggior parte degli scrub in commercio viene venduta in barattoli da 250 grammi, piccoli e pratici da tenere in doccia, ma ci sono anche formati più grandi da 500, 600 o 700 grammi, utili per fare scorta del prodotto.

Oltre ai barattoli, si possono trovare buste monodose da 80 grammi, che possono essere considerate un formato di prova per capire se il prodotto è adatto alle proprie esigenze. Infine, i tubi da 250ml hanno il vantaggio di essere più sicuri dal punto di vista igienico perché non prevedono l'uso delle mani per prelevare il prodotto.

Prezzo

L'ultimo fattore da prendere in considerazione per la scelta del migliore scrub corpo è quello relativo al prezzo. Gli scrub corpo economici partono da circa 5-10 euro per una confezione piccola, quelli di fascia media costano circa 15 euro e infine gli scrub di marche conosciute o in formati grandi vanno dai 25 euro in su.

Dove acquistare i migliori scrub corpo

Gli scrub corpo possono essere acquistati in farmacia, nei negozi dedicati ai prodotti per la cura della persona oppure online, dove si trovano di diverse fasce di prezzo e con formulazioni adatte a tutti i tipi di pelle. Su Amazon, ad esempio, ci sono scrub corpo di tutte le tipologie, con differenti azioni per soddisfare le esigenze dei consumatori.