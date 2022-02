Offerte Amazon: fino al 50% di sconto su epilatori elettrici corpo e viso Vi proponiamo una selezione di 10 prodotti tra epilatori elettrici viso e corpo Braun, Philips e Remington in offerta su Amazon con sconti fino al 45%: dispositivi sicuri, affidabili ed efficaci per combattere i peli superflui.

Più delicati della ceretta e più efficaci di un rasoio, gli epilatori elettrici sono l'alleato ideale per eliminare i peli indesiderati da viso e corpo.

Se non avete mai provato un dispositivo di questo tipo, è il momento giusto: su Amazon ci sono diversi epilatori delle migliori marche in offerta, con sconti fino al 50%.

Le migliori offerte Amazon sugli epilatori elettrici corpo e viso

Ecco per voi le 10 migliori offerte Amazon su epilatori elettrici viso e corpo con sconti fino al 50%. Dal Braun Silk-épil 9 Flex, un epilatore corpo super tecnologico e con tanti accessori, al Braun Face FS1000, l'epilatore piccolo e compatto dedicato al viso, troverete dispositivi con diverse caratteristiche per adattarsi a tutte le esigenze.

-50% di sconto sull'epilatore viso Braun FaceSpa Pro 912: per una routine viso completa, questo epilatore Braun è il dispositivo ideale, dotato di diversi accessori per epilare, detergere e massaggiare la pelle. La testina con 10 micro fori rimuove efficacemente i peli del viso, anche quelli più corti che la ceretta non riesce a eliminare, la spazzola di pulizia rimuove trucco e impurità, la testina tonificante rassoda la pelle grazie alle microvibrazioni.

-45% di sconto sull'epilatore viso Braun Face Spa 810: questo epilatore Braun 2-in-1 ha due testine, una ultra sottile con micro aperture per rimuovere i peli alla radice e una spazzola con setole morbide per pulire la pelle in profondità. È veloce e preciso su tutte le aree del viso grazie ai 200 movimenti al secondo, leggero e facile da utilizzare, testato dai dermatologi e adatto anche alle pelli sensibili.

-41% di sconto sull'epilatore corpo Braun Silk-épil 9 SkinSpa: ben 13 accessori inclusi con questo epilatore Braun che rade, massaggia ed esfolia tutto il corpo. Con tecnologia SensoSmart che aiuta a esercitare la giusta pressione sulla pelle per un'epilazione ancora più efficace, ha una testina che riesce ad arrivare anche nelle aree più difficili, e grazie alle 20 pinzette MicroGrip rimuove anche i peli di appena 0,5mm. Può inoltre essere utilizzato anche sotto la doccia.

-40% di sconto sull'epilatore corpo Braun Silk-épil 3-270: piccolo e compatto, questo epilatore Braun rimuove anche i peli più corti e sottili, visibili grazie alla luce Smartlight integrata. Dotato di tre lame per un'epilazione efficace e di rulli massaggianti che stimolano la pelle riducendo il dolore, ha due impostazioni di velocità per adattarsi alle diverse zone del corpo e garantisce pelle liscia a lungo. L'alimentazione con cavo assicura poi un uso continuo senza interruzioni.

-39% di sconto sull'epilatore corpo Braun Silk-épil 9 Flex Beauty Set: questo set completo per corpo e viso comprende il Silk-épil 9 Flex, la cui caratteristica distintiva è la testina flessibile che semplifica la rimozione dei peli, e il dispositivo Face Spa con diverse spazzole per la detersione del viso. Dotato di 40 pinzette MicroGrip che catturano anche i peli più corti e tecnologia SensoSmart per esercitare la giusta pressione.

-39% di sconto sull'epilatore corpo Philips Serie 8000 Wet&Dry: pelle liscia fino a quattro settimane con questo epilatore Philips, che epila delicatamente ma con efficacia. Dotato di testina extra large per coprire ampie aree con una sola passata, la confezione include anche una testina per bikini e una per le zone sensibili, un pettine, un guanto esfoliante e una spazzolina per la pulizia.

-37% di sconto sull'epilatore viso e corpo Braun BS1000: completamente impermeabile, questo epilatore Braun è estremamente piccolo e compatto, con un peso di poco più di 100 grammi, perfetto da avere sempre a portata di mano per piccoli ritocchi aiutandosi con il pettine rifinitore incluso. Adatto a rimuovere i peli da viso e corpo e studiato sia per gli uomini che per le donne, è facile da utilizzare, preciso e delicato sulla pelle.

-33% di sconto sull'epilatore corpo Braun Silk-épil 5-620: ideale per chi si avvicina per la prima volta all'epilazione perché dotato di un'impostazione di rimozione dei peli delicata sulla pelle, questo epilatore Braun rimuove efficacemente anche i peli più corti lasciando la pelle liscia a lungo grazie alle 28 pinzette MicroGrip. Con testine diverse per radere, rifinire e massaggiare, ha due impostazioni di velocità ed è completamente impermeabile.

-28% di sconto sull'epilatore viso Remington Smooth and Silky: alimentato a batterie, questo epilatore Remington è efficace nel rimuovere i peli anche molto corti da sopracciglia, labbro superiore, mento e fronte. La testina epilatore funziona in entrambe le direzioni, per garantire praticità d'uso e una pelle liscia fino a quattro settimane. Nella confezione sono inclusi anche una spazzola per la pulizia del viso e una testina con rulli massaggianti, oltre che una spazzolina per pulire facilmente il dispositivo dopo l'uso.

-13% di sconto sull'epilatore viso Braun Face FS1000: questo epilatore Braun garantisce un'epilazione facile, veloce e precisa grazie alla luce Smartlight integrata che permette d'individuare anche i peli più sottili. Delicato sulla pelle, è utilizzabile su tutto il viso, comprese le zone più difficili da raggiungere, e le piccole dimensioni lo rendono estremamente compatto e perfetto da portare sempre con sé. L'alimentazione è tramite batteria AA inclusa nella confezione.