video suggerito

Gli eventi migliori della Milano Beauty Week: dove trovare prodotti e trattamenti gratis La Milano Beauty Week (terza edizione) animerà il capoluogo dal 25 al 29 settembre 2024: ecco gli eventi imperdibili dove partecipare gratuitamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Iniziativa di Cosmetica Italia, in collaborazione con Cosmoprof ed Esxence, la Milano Beauty Week (giunta alla terza edizione) animerà la città dal 25 al 29 settembre 2024. Tante le attività in programma, tutte dedicate a scoprire le diverse sfaccettature del mondo della cosmetica e della bellezza. La manifestazione è un punto di incontro per addetti ai lavori, appassionati, acquirenti abituali, appassionati, semplici curiosi desiderosi di saperne di più sulle novità del settore. A disposizione dei visitatori tante attività diverse, tra cui consulenze e trattamenti gratuiti e ovviamente la possibilità di trovare nuovi prodotti. Per esempio occasione di Beauty Gives Back, l'evento che si terrà il 28 settembre presso Palazzo Castiglioni, tutti i partecipanti, con una donazione libera, potranno portare a casa cosmetici offerti dalle aziende aderenti all'iniziativa.

Nuovi prodotti in cambio di quelli usati

Visto che uno dei temi fondamentali di questa edizione è la sostenibilità, gli organizzatori hanno deciso di riproporre un format che anche l'anno scorso ha riscosso molto successo. Si tratta del Never Ending Beauty, un progetto che unisce sostenibilità e innovazione celebrando la circolarità nel settore cosmetico. Recandosi a Palazzo Giureconsutli con dei flaconi di cosmetici vuoti e non più utilizzabili, si potranno scambiare con nuovi prodotti a marchio Milano Beauty Week messi a disposizione dalle aziende partner. È un modo per sensibilizzare sull'argomento del riciclo, per avvicinare le persone a buone pratiche quotidiane poco impattanti sull'ambiente e rivolgere la loro attenzione verso imballaggi in plastica non inquinanti.

I trattamenti per capelli gratuiti di Palette e Revlon

Sabato 28 settembre (dalle ore 10.00 alle ore 20.00) e domenica 29 settembre (dalle ore 10.00 alle ore 18.00) presso Palazzo Castiglioni in corso Venezia 47 torna, per il secondo anno, anche Love is in the Hair. È una vera e propria maratona di acconciature il cui ricavato andrà a finanziare la raccolta fondi Beauty Gives Back in favore de La forza e il sorriso, una Onlus impegnata nella realizzazione di laboratori di bellezza gratuiti a favore delle donne colpite da tumore. A fronte di una donazione sarà possibile usufruire di vari servizi di hair style offerti dalle aziende aderenti all’iniziativa (su prenotazione). Sei hairstylist offriranno un servizio di consulenza e di colorazione capelli insieme a Palette. Il brand aprirà le sue porte anche nel Beauty Cube: appuntamento giovedì 26 settembre in San Babila e domenica 29 settembre in Duomo, dalle 11.00 alle 21.00. In questi due giorni due hair stylists saranno a disposizione per offrire una sessione di styling express per tutte le chiome.

Leggi anche Le tendenze capelli dalle sfilate Primavera/Estate 2025 della Milano Fashion Week

Partecipa a Love is in the Hair anche Revlon: il 29 settembre a fronte di una donazione libera i visitatori potranno usufruire di servizi di hairstyling e trattamenti per capelli. Dalle 14:00 alle 16:00 gli esperti hairstylist del brand saranno nel corner di Palazzo Castiglioni. Non è tutto: il secondo evento targato Revlon è quello del 26 settembre presso Unique Hair Beauty Spa. Dalle 17:00 alle 20:00, l’Aperibeauty darà la possibilità ai partecipanti di rilassarsi con un drink e parallelamente di scoprire i trattamenti del brand e usufruire di sessioni di styling gratuite.

ghd regala un'acconciatura

Per la prima volta sarà alla Milano Beauty Week 2024 con uno spazio esclusivo anche ghd: nella giornata del 27 settembre 2024, dalle ore 11:00 alle ore 20:00, sarà posizionato in via Mercanti, di fronte a Palazzo Giureconsulti, un Beauty Cube interamente dedicato alla cura dei capelli dei clienti, dove ricevere gratuitamente un’acconciatura e testare gratuitamente i prodotti (senza necessità di prenotazione).

La consulenza gratuita di Freshly per la skincare

Freshly durante l'evento offrirà un’esperienza di skin consult attraverso un macchinario tecnologico che consente di effettuare un test della pelle e conoscerne le sue

esigenze, in modo da scegliere i prodotti e la skincare più adatta a ciascun beauty lover. L’ingresso è libero e gratuito, ma il trattamento verrà offerto solo su prenotazione da fare sul sito di Milano Beauty Week. L'appuntamento è nelle giornate di venerdì 27 settembre (dalle 11.00 alle 20.00) e domenica 29 settembre (dalle 10.00 alle 20.00) presso lo stand situato nella Sala Colonne di Palazzo Giureconsulti, in piazza dei Mercanti.

Pillole di make-up di Deborah Milano

Deborah Milano partecipa alla Beauty Week con un’installazione ai piedi del Duomo di Milano, uno spazio curato dall’agenzia creativa Jungle e dalla Visual e Graphic Designer Elisabetta Vedovato. Il 28 settembre, nel sabato di chiusura della settimana, il pubblico potrà scoprire e testare le ultime novità del brand mentre Luca Mannucci, Official Make-up Artist del brand, sarà presente per offrire pillole di make-up a tutte le ospiti.

Dove fare una consulenza coi make-up artist Collistar

Altro Beauty Cube da non perdere è quello di Collistar in Piazza dei Mercanti, dove usufruire di una consulenza professionale da parte dei make-up artist del brand. Il marchio nelle giornate di sabato 28 settembre (dalle 10.00 alle 20.00) e domenica 29 settembre (dalle 10.00 alle 18.00), parteciperà con una selezione di prodotti a Beauty Gives Back, l’iniziativa di raccolta fondi a favore de La forza e il sorriso Onlus.

Yves Rocher regala l'analisi della pelle

Il Beauty Cube Yves Rocher sarà interamente dedicato alla Cosmétique Végétale. Giovedì 26 settembre sarà possibile realizzare una diagnosi della pelle grazie al servizio Skindiag, uno strumento che si basa sull’analisi colorimetrica della pelle per identificare il rituale skincare più adatto. Il giorno seguente si parlerà invece di Aromacologia. L'immersione nel mondo della bellezza prosegue dal 25 al 27 settembre: sarà possibile usufruire gratuitamente del servizio di analisi della pelle anche presso i punti vendita di Milano Corso Buenos Aires e Via Torino.

Un percorso profumato tra le boutique di Milano

Laboratorio Olfattivo partecipa alla Passeggiata Olfattiva, un percorso profumato tra le boutique di Milano, promosso da Accademia del Profumo in occasione di Milano Beauty Week. Sono in programma due eventi per l’occasione. Profumo su Tela è un percorso sensoriale tra arte visiva ed olfattiva in via Fiori Chiari 7 (Zona Brera), che diventerà dal 26 al 29 settembre un vero e proprio atelier creativo, con tele profumate con Tiglio Mirabilis, finalista del Premio Accademia del Profumo come Miglior Fragranza Made in Italy Femminile. Giovedì 26 settembre dalle 17:30 alle 19:30, invece, si svolgerà in negozio per un cocktail profumato dedicato a Pompelmo, finalista del Premio Accademia del Profumo come Miglior Fragranza Made in Italy Maschile.

Come vincere i prodotti Rebeya

Troverà posto in piazza San Babila, il 27 e 28 settembre, il Beauty Cube di Rebeya, brand di Belén Rodriguez. In questo spazio interattivo i visitatori potranno scoprire i prodotti pensati dalla showgirl e potranno tentare la fortuna con un Gratta e Vinci, per potersi aggiudicare diversi premi. Sarà presente la stessa fondatrice Belén Rodríguez.