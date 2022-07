Cura del viso per l’uomo: le creme idratanti ultra leggere perfette per l’estate Come idratare la pelle in estate per evitare la sensazione appiccicosa e umida? Ecco le creme ultra leggere e fresche ideali per la skincare maschile.

Ultra leggere, fluide e in gel: sono le creme viso idratanti perfette per la skincare maschile in estate, quando non ami sentire la pelle appiccicosa ma non vuoi rinunciare all'idratazione. Durante la stagione calda infatti, le temperature elevate e una maggiore sudorazione possono indurti a non applicare la crema viso per evitare la sensazione di pesantezza sulla pelle e quel fastidioso effetto appiccicoso e umido che si può creare sulla pelle se applichi un prodotto troppo ricco. In estate puoi infatti scegliere creme più leggere soprattutto durante il giorno, in modo da idratare la pelle mantenendola fresca e asciutta. Se ti esponi al sole però, sarà necessario applicare una crema solare. Scopri nella gallery tutte le creme viso ideali in estate per la skincare maschile!

Le creme fluide e in gel

Le texture da preferire durante il periodo estivo sono quelle ultra light: le creme viso in gel o fluide sono perfette per idratare la pelle prevenendo secchezza e disidratazione senza però creare un effetto lucido o dare la sensazione di una pelle appiccicosa e umida. Se la tua pelle è particolarmente bisognosa di nutrimento ma non sopporti le consistenze cremose e più nutrienti, potrai applicare al mattino una crema leggera e scegliere un cosmetico più ricco in grado di darti una maggiore idratazione mentre dormi.

Le creme ultra leggere da provare in estate

Tra le creme viso leggere da provare in estate per idratare la pelle puoi scegliere la Defence Man Energize Crema Gel Rivitalizzante di BioNike: con la sua texture dall’effetto energizzante, dona una piacevole sensazione di pelle più tonica e più fresca. Ideale anche la Hydrating Gel Cream di Rituals Homme, una crema leggera e non grassa formulata con uno speciale complesso a base di Vitamina C + Peptidi penetra in profondità nella pelle idratandola, rinfrescandola e rigenerandola. Maximum Hydrator è il concentrato acqua-gel attivo di Clinique for Men che si stende facilmente e assicura al viso un'idratazione essenziale e duratura. Clarins propone invece il Gel Superidratante della linea ClarinsMen perfetto per chi ha bisogno di idratazione e freschezza.