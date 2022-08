Creme solari colorate per il viso: protezione senza rinunciare al make up Sapevi che le creme solari esistono anche nella versione colorata per proteggere la pelle e uniformare l’incarnato in modo leggero? Scopri tutte le protezioni colorate da provare.

A cura di Federica Ambrogio

Isdin

Quando ci si espone al sole è fondamentale proteggere la pelle con le creme solari: ma come fare quando non si vuole rinunciare al make up? In spiaggia o in montagna i fondotinta con protezione solare non sono sufficienti ma è necessario applicare una vera e propria protezione solare scegliendola però colorata: in questo modo l'incarnato risulterà più uniforme ma adeguatamente protetto. Scopri quali prodotti utilizzare per proteggere la tua pelle dal sole sfogliando la gallery!

Le creme solari colorate

Sapevi che le creme solari non esistono soltanto incolore? Siamo abituati a vedere la protezione biancastra, spesso corposa e spessa, ma esistono non solo creme solari leggere e fluide che proteggono la pelle, ma anche colorate. Le protezioni solari colorate sono delle vere e proprie creme solari che proteggono la pelle esattamente con quelle tradizionali, con la differenza che la loro texture colorata permette di uniformare leggermente il colore dell'incarnato. Niente a che vedere con la coprenza che si ottiene con un fondotinta ovviamente, ma dopo l'applicazione la pelle risulta più omogenea e luminosa, ma soprattutto perfettamente protetta.

Le protezioni solari colorate da provare

Tra le creme solari colorate più conosciute c'è senza dubbio la Fotoprotector Fusion Water Color SPF50 di Isdin: grazie alla sua formula ultraleggera, protegge la pelle quotidianamente dai raggi UVB e UVA con un SPF 50. Apporta una copertura naturale che dissimula le imperfezioni, uniforma l’incarnato e dona un effetto bonne mine. Da provare anche la Crema Gel Colorata SPF 50 di Diego Dalla Palma: è ideale per essere usata sia come protezione da giorno tutto l'anno che come protettore solare viso al mare. I suoi pigmenti minerali, dalla coprenza leggera e dalla tonalità modulabile e adatta a tutti i tipi di incarnato, uniformano e donano luminosità al viso, per un colorito naturale, radioso ed uniforme. La Protezione solare colorata per il viso SPF 30 di Dr. Hauschka dona al viso un colore fresco e dorato mentre protegge dai raggi UV e previene l'invecchiamento cutaneo indotto dalla luce.