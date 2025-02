video suggerito

Come truccarsi dopo i 60 anni: errori da non commettere e prodotti consigliati da usare Per un make-up over 60 valorizzante ci sono piccoli accorgimenti da rispettare. Tutto comincia con una buona skincare antiage, che prepara la pelle ai prodotti.

A cura di Giusy Dente

Sharon Stone

Truccarsi a 30 anni non è come truccarsi a 60. La pelle cambia e questo fa sì che le tecniche, così come i prodotti, debbano essere modificati (nelle texture, nei colori, nelle formulazioni), adattati alle nuove esigenze. Il make-up per le over 60 comincia innanzitutto da una buona skincare antiage, per dare al viso un aspetto luminoso, elastico e ben idratato, valorizzandolo nella sua naturalezza. Questo aiuta anche la durata del make-up, per una tenuta impeccabile.

I consigli per un make-up per over 60

Il trucco perfetto dopo i 60 anni è un make-up che tiene conto delle esigenze di una pelle matura. Ecco perché sono sconsigliati ombretti perlescenti, che tendono a dare un aspetto innaturale e creano giochi di luce-ombra poco valorizzanti: i colori opachi si prestano meglio, così come i nude. I colori accesi sono un rischio: meglio quelli tenui e delicati. Per quanto riguarda il finish, sono da preferire quelli in crema a quelli in polvere, che possono sporcare e di conseguenza appesantire la zona degli occhi. Sì anche ai matitoni morbidi: blocchi di colore molto evidenti rendono lo sguardo duro, viceversa sfumare l'ombretto dona profondità allo sguardo. Applicare un primer può allungare la durata del prodotto e rendere i le righe del contorno occhi meno evidenti.

Julienne Moore

Può aiutare un eyeliner molto scuro, da applicare all'attaccatura delle ciglia. Per "alzare" lo sguardo e dare al viso un aspetto più liftato si può andare a lavorare sulle sopracciglia, in particolare il tratto finale. Immancabile il mascara, il segreto per uno sguardo aperto, fresco e ringiovanito. Passando alle labbra, no a gloss trasparenti, che si prestano meglio a labbra più turgide. Sì a rossetti in colori non troppo scuri, per rendere le labbra otticamente volumizzate, ma sempre in versione opaca, non shine e in una formulazione cremosa, che possa aiutare anche sul fronte dell'idratazione. I rossetti mat rischiano di indurire troppo lo sguardo. Un trucchetto è usare una matita per ritoccare gli angoli delle labbra all'insù ed evitare l'aspetto "cadente".

Antonella Clerici

Come realizzare una base perfetta

La base perfetta del make-up per over 60 comincia dal primer, per appiattire le rughe d'espressione ed evitare che i prodotti si depositino rendendole ancora più visibili. Poi si passa al fondotinta dalla texture fluida, con potere nutriente e illuminante. In commercio ne esistono diversi specifici, proprio con proprietà antiage. Se si preferisce una copertura più delicata e soft va bene anche una BB cream.

Demi Moore

La cipria è un'alleata preziosa, sia per assicurare maggiore durata alla base che per dare alla pelle un aspetto più compatto e levigato. Proprio per questo bisogna stare attenti alla quantità di prodotto che si applica e a come lo si fa: un pennello dalle setole morbide può aiutare, mentre sono vietate le spugnette. I prodotti in polvere possono depositarsi nelle rughette o dare al viso un aspetto polveroso: meglio cipria compatta. Per lo stesso motivo, anche il bush è da scegliere in una versione cremosa, perché quelli in polvere mettono in evidenza segni di espressione, rughe e pori dilatati.