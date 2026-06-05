Come realizzare lo chignon delle 18, la pettinatura più trendy dell’estate 2026

La pettinatura destinata a diventare un must dell’estate 2026 è lo chignon delle 18. Versatile, essenziale e glamour: ecco come realizzarla.

L'estate non è ancora cominciata ma giorno dopo giorno le temperature stanno diventando letteralmente roventi. Affrontare la quotidianità tra sudore e caldo asfissiante è un vero e proprio incubo, soprattutto per coloro che hanno i capelli lunghi. L'acconciatura ideale per combattere l'afa? Lo chignon delle 18, destinato a diventare il must indiscusso della bella stagione grazie al suo mood chic ma super naturale.

Cos'è lo chignon delle 18

Si chiama chignon de 18 heures, in italiano lo chignon delle 18, ed è la pettinatura di origini francesi destinata a spopolare durante la caldissima estate alle porte. È il classico bun, ovvero il raccolto tirato assolutamente perfetto per combattere il caldo, ma la sua particolarità sta nel fatto che non è ordinato e impeccabile, anzi, ha qualche ciocca messy qua e là. L'obiettivo? Dare vita un'acconciatura che dia l'idea di bellezza vissuta, non troppo perfetta, come se lo chignon fosse stato realizzato all'inizio della giornata e si fosse leggermente allentato a fine lavoro, ovvero alle 18, come suggerito dal nome usato per definirlo.

La pettinatura versatile ed essenziale

Chic, glamour ma allo stesso tempo spontaneo e autentico: lo chignon delle 18 piace tanto perché è credibile e naturale. Riprodurlo artificialmente è praticamente impossibile, per realizzarlo è necessario partire da un'acconciatura impeccabile e fargli perdere rigidità col passare delle ore. Può essere abbinato a tailleur rigorosi e ad abiti da sera ma anche a completi sportivi e casual: la sua peculiarità sta nel fatto che è versatile, pulito ed essenziale, studiato nei minimi dettagli ma all'apparenza creato in pochi istanti. Insomma, lo chignon delle 18 risponde alla perfezione al trend delle clean girl e di sicuro saranno moltissimi coloro che la eleggeranno pettinatura più comoda e chic dell'estate.