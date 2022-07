Come proteggere le labbra dal sole per evitare secchezza e rughe Quando si parla di protezione solare spesso ci si dimentica delle labbra: anche loro hanno bisogno di cure e attenzioni per evitare un invecchiamento precoce. Ecco gli stick con SPF da provare.

A cura di Federica Ambrogio

Labello

Così come la pelle del viso e del corpo, anche le labbra hanno bisogno di una protezione solare per proteggersi dai raggi del sole che potrebbero seccarle e farle invecchiare precocemente. È quindi importante applicare quotidianamente un burrocacao o un balsamo labbra con SPF, non solo in spiaggia o in montagna ma anche in città: in questo modo le tue labbra saranno perfettamente idratate e protette e manterranno più a lungo il loro volume e la loro tonicità. Scopri nella gallery tutti gli stick solari da utilizzare per proteggere le tue labbra!

La protezione solare per le labbra

Quando si parla di protezione solare si pensa sempre a viso e corpo, dimenticandosi troppo spesso delle labbra. La pelle delle labbra è molto più sottile e fragile del resto del viso, e tende quindi a seccarsi e segnarsi molto più facilmente: hanno quindi bisogno di protezione per evitare che i raggi del sole causino un invecchiamento precoce facendo perdere tonicità e volume alle labbra e provocando la comparsa prematura del tanto odiato codice a barre, le sottili rughe del contorno labbra. Per mantenere labbra sempre idratate e giovani è quindi fondamentale applicare un balsamo labbra con SPF non solo in spiaggia ma anche in città e quando ci si espone al sole. Questi stick contengono, oltre alla protezione solare, oli e cere che manterranno l'idratazione della labbra, garantendo protezione e morbidezza.

Gli stick con SPF da provare

In commercio esistono diversi stick labra con SPF, da scegliere in base alla protezione che vorrai dare alle tue labbra. Gli SPF 30 e 50 infatti sono i più alti e garantiscono una maggiore protezione dai danni causati dal sole. Tra i prodotti da provare c'è Labello Sun Protect con SPF30: non solo ha un elevato SPF, ma contiene anche oli ed ingredienti di origine naturale per garantire alle labbra una perfetta idratazione. Ideale anche il Sugar Tinted Lip Treatment SPF 15 di Fresh, che oltre a proteggere dona anche colore alle labbra, ravvivandole. Se cerchi invece una protezione maggiore puoi scegliere Anthelios XL Stick Labbra SPF50+ di La Roche-Posay, che offre una protezione molto alta e ad ampio spettro (UVA, UVB) e aiuta a prevenire la secchezza delle labbra. Scopri tutti gli altri stick protettivi nella gallery!