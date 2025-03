Come funziona la tecnica dei tre puntini per un make-up perfetto

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

I social non sono più usati semplicemente per rimanere in contatto con le persone care, sono diventati delle piattaforme su cui trovare ogni genere di contenuto, dalle sponsorizzazioni ai reel divertenti, fino ad arrivare ai tutorial più svariati. Il settore beauty, in particolare, è cambiato in modo drastico da quando gli influencer riescono a diventare virali con i loro consigli e non sorprende che praticamente ogni giorni nasca un trend a tema. L'ultimo arrivato? Si chiama "tecnica dei tre puntini" ed è perfetta per coloro che vogliono realizzare un make-up impeccabile in modo semplice e veloce.

Il make-up da realizzare col cotton fioc

Quante volte vi è capitato di pasticciare con ombretti, rimmel e matita occhi per realizzare un make-up perfetto? A meno che non si abbiano delle grandi doti di precisione, risulta sempre difficile dare vita a un trucco da star senza imperfezioni, soprattutto quando si parla della sfumatura sulle palpebre che rende lo sguardo più intenso e profondo. La creator digitale Dayane Santos ha però trovato la soluzione ideale per evitare ogni piccolo inconveniente e si è servita del suo profilo Instagram per realizzare un video tutorial con tutti gli step da seguire. Tutto quello che serve per un "hot make-up" è un cotton fioc, che va usato al posto dei classici pennellini per il trucco.

Il trucco creato con la tecnica dei tre puntini

Cos'è la tecnica dei tre puntini

Come fare per realizzare un meraviglioso trucco occhi con gli ombretti colorati? Innanzitutto è necessario scegliere la nuance, selezionando quattro diverse sfumature della stessa tonalità, da quella più scura a quella più neutra. A questo punto si intinge il cotton fioc nell'ombretto più scuro e si disegnano tre puntini sul lato dell'occhio, partendo dall'angolo e salendo verso il sopracciglio. L'operazione "tre puntini" va poi ripetuta con gli altri tre ombretti, arrivando a ricoprire l'intera palpebra. A quel punto basta sfumare gli ombretti col bastoncino per ottenere un effetto degradé uniforme e d'impatto. Per completare il tutto non deve mancare un tocco di rimmel. Il risultato? Assolutamente "wow".

