Cecilia Rodriguez, la nuova manicure per l’autunno è cangiante (ed esalta l’anello di fidanzamento) Cecilia Rodriguez ha cambiato manicure ma non avrebbe mai immaginato che l’avrebbe mostrata con tanta frequenza sui social. Con il suo nuovo smalto dall’effetto cangiante è riuscita a mettere ancora più in risalto lo scintillante anello di fidanzamento che le ha regalato Ignazio Moser.

A cura di Valeria Paglionico

Cecilia Rodriguez è finita al centro del gossip negli ultimi giorni: durante una vacanza in Trentino organizzata per il ponte dei morti il fidanzato Ignazio Moser le ha fatto la tanto attesa proposta di matrimonio dopo oltre 5 anni di fidanzamento. I due si sono incontrati al GF Vip e da allora non si sono mai più lasciati, anzi, sui social non hanno mai esitato a condividere i momenti più belli della loro relazione, dai red carpet calcati fianco a fianco ai dettagli intimi della convivenza. Naturalmente hanno mostrato ai followers anche la romantica proposta, stando bene attenti a fare un primo piano sul maxi anello di diamanti che ora l'argentina sfoggia all'anulare sinistro. Come è riuscita a esaltare al massimo il prezioso? Con la sua nuova manicure cangiante.

Cecilia Rodriguez segue il trend delle Glaze Donut Nails

Nel momento in cui Cecilia Rodriguez ha rifatto la manicure non avrebbe mai pensato che si sarebbe ritrovata a mostrarla con estrema frequenza. La proposta di matrimonio di Ignazio è arrivata "a sorpresa" e, complice il fatto che non potrebbe essere più fiera del suo anello di fidanzamento, non esita a fare dei primi piani sulla mano sinistra nelle foto e nelle Stories condivise sui social. Il grosso diamante è super scintillante ma a esaltarlo ancora di più è lo smalto scelto per l'autunno. L'argentina ha seguito il trend più gettonato del momento, quello delle Glaze Donut Nails, aggiungendo un tocco luccicante e cangiante alla tradizionale manicure sui toni del nude.

La nuova manicure di Cecilia Rodriguez

La manicure "Aurora boreale" di Cecilia Rodriguez

A realizzare la manicure di Cecilia Rodriguez è stata la sua estetista di fiducia Barbara Coroli, che sui social ha mostrato il risultato finale dell'opera. Dopo aver immortalato l'argentina con la mano accanto al viso (con l'anello in primo piano), ha mostrato le unghie nel dettaglio. Ha usato uno smalto rosa nude dalle sfumature cangianti che vanno dal fucsia al viola a seconda di come si muove la mano. L'effetto specchio si chiama "Aurora boreale" ed è assolutamente perfetto per aggiungere un tocco scintillante ma allo stesso tempo minimal ai propri look per l'autunno. In quante prenderanno ispirazione da Cecilia per la loro prossima nail-art?