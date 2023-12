Aurora Ramazzotti dice addio al Grinch, per Natale punta sulla manicure tradizionale in rosso fuoco Aurora Ramazzotti ha detto definitivamente addio al suo animo da Grinch da quando è diventata mamma di Cesare. Per il primo Natale del piccolo ha deciso di sfoggiare una manicure a tema in rosso fuoco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti non ha mai amato il Natale, anzi, come lei stessa ha spesso sottolineato, si è sempre sentita un Grinch pronta a tutto per "sabotare" le feste. Ora però le cose sono cambiate e a farglielo notare per la prima volta è stata mamma Michelle Hunziker, che proprio nei giorni scorsi l'aveva aiutata a portare a termine alcuni preparativi natalizi, rimanendo sorpresa del suo entusiasmo. Il motivo di questa piccola "rivoluzione"? L'arrivo del piccolo Cesare, il figlio nato dalla storia tra Aurora e Goffredo Cerza, che ha riempito la sua quotidianità di amore incondizionato. Complice il fatto che questo sarà il primo Natale del bimbo, l'influencer si è lasciata travolgere dalla magia di questo periodo dell'anno.

La manicure natalizia di Aurora Ramazzotti

Sarà perché questo sarà il suo primo Natale da mamma o perché semplicemente l'arrivo di Cesare ha reso ogni cosa più magica, dagli addobbi alle cene in famiglia, ma la cosa certa è che Aurora Ramazzotti ha detto addio al mood da Grinch degli ultimi anni e lo ha fatto partendo dalla manicure. Nelle ultime ore ha fatto visita alla sua estetista di fiducia Marianna Toscano e l'ha sorpresa con una richiesta insolita: niente più smalti fluo, minimal o dark, per dare il via alle feste con stile ha pensato bene di puntare tutto sulla tradizione. Per quest'anno Aurora ha scelto il classico rosso fuoco, sfoggiando delle adorabili unghie a mandorla non troppo lunghe, così da evitare di far male al piccolo mentre lo tiene tra le braccia.

La manicure rossa di Aurora Ramazzotti

Aurora Ramazzotti fa ironia sul suo animo natalizio

Da sempre molto ironica sia sia social che nella quotidianità, anche in questa occasione Aurora Ramazzotti non ha potuto fare a meno di mettere in mostra il suo animo irriverente. In una Stories condivisa sui social ha fatto un primo piano sulla manicure rossa e ha commentato divertita con queste parole: "Ho fatto delle unghie natalizie, non so cosa mi sia preso, di questo passo dove finirò? Amando il Natale? Però il colore è top". Insomma, l'influencer è sorpresa di stessa e non può fare a meno di sottolinearlo. A questo punto, dunque, non resta che aspettare l'inizio delle feste per scoprire cosa ha riservato al piccolo Cesare per la sua prima esperienza natalizia.