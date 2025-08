Zverev vince a Toronto e si vendica di un tifoso: il suo gesto è inequivocabile

Zverev si è qualificato per le semifinali del torneo 1000 di Toronto. Il tennista tedesco sfiderà Khachanov. Dopo aver sconfitto Popyrin ha risposto in modo beffardo a un tifoso che lo aveva disturbato.

Alexander Zverev non si smentisce mai. Il tennista tedesco si qualifica per le semifinali del torneo 1000 di Toronto e invece di celebrare il successo, si gira e saluta in modo beffardo uno spettatore, un disturbatore, che gli aveva dato fastidio prima che servisse sul matchpoint. Quell'immagine è diventata la fotografia di tutta la partita. Zverev tornerà in campo mercoledì e sfiderà il russo Karen Khachanov.

Zverev passa in semifinale e sfotte uno spettatore

Zverev è sempre perennemente, alla ricerca del riscatto, A Toronto ha un'occasione d'oro. Non ci sono né Sinner né Alcaraz, è la testa di serie numero 1 e sta marciando senza grossi problemi. Ha perso un set con Arnaldi e uno pure con il campione uscente Popyrin. La partita con l'australiano era insidiosa, Popyrin vince il primo set al tie-break, poi viene superato 6-4 6-3. Quando ha chiuso l'incontro Zverev è stato polemico, una polemica quasi infantile – che né Sinner né Alcaraz avrebbero mai iniziato. Perché dopo aver vinto il numero 3 ATP ha salutato in modo beffardo un tifoso che lo aveva disturbato poco prima del matchpoint. Zverev si è preso la sua vendetta e non ha fatto nulla per nasconderlo.

I risultati del torneo di Toronto

Semifinali raggiunte da Zverev, che troverà Khachanov. Il tedesco è favorito, in virtù anche dei precedenti che dicono 5-2, ma il russo si impose nei quarti dell'Open del Canada sei anni fa. La parte bassa del tabellone invece è ancora ferma ai quarti di finale, che sono di tutto rispetto. Taylor Fritz (numero 2 del seeding) affronterà il russo Andrey Rublev, mentre Ben Shelton giocherà contro l'australiano de Minaur, finalista a Toronto nel 2023. In palio per loro sei c'è il titolo di Toronto, un titolo 1000 che ha prestigio, nonostante le illustri assenze e che vale tanto sia dal punto di vista economico che per la classifica mondiale.