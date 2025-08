Zverev svela cos’è successo con Cerundolo dopo il ritiro: “Aveva quasi le lacrime agli occhi”

"Non posso giocare, mi dispiace". Con queste parole dirette all'arbitro di gara Francisco Cerundolo ha ufficializzato il ritiro dal Masters 1000 di Toronto nella notte tra sabato e domenica durante la sfida contro Alexander Zverev. Il tedesco, testa di serie numero 1 in Canada a causa dell'assenza di Sinner e Alcaraz, ha approfittato del ritiro dell'argentino che non è riuscito a proseguire la partita per via di un problema agli addominali. All'inizio del secondo set su punteggio di 6-4, 1-0, Cerundolo ha dato forfait in maniera definitiva dando a Zverev il passaggio ai quarti di finale.

Ma il tedesco non era così che voleva vincere, specie contro un avversario come Cerundolo che in realtà è un amico anche fuori dal campo. Lo stesso Zverev a fine partita è corso da Cerundolo per accertarsi delle sue condizioni, gli ha parlato, spiegandogli che quella era la decisione giusta. "Aveva quasi le lacrime agli occhi e volevo solo parlargli – spiega -. Lui ha detto che l'unica ragione per cui voleva continuare a giocare era per la gente".

Il momento in cui Cerundolo si è ritirato.

Le parole di Zverev su Cerundolo e il loro rapporto di amicizia

Battuto dall'argentino nei loro tre precedenti incontri, Zverev ha dominato Cerundolo per la prima volta in quattro scontri, anche se probabilmente non è così che avrebbe voluto qualificarsi. Al termine della gara ai microfoni di Tennis TV ha spiegato: "Ho un rapporto molto stretto e buono con lui e ho visto che era estremamente arrabbiato sul 5-4 – ha spiegato -. Quando hai un infortunio addominale non puoi servire, non puoi accelerare sul dritto, non c'è molto che tu possa fare quindi ho visto che sì, sai, aveva quasi le lacrime agli occhi".

A quel punto Zverev prosegue: "Volevo solo parlargli e lui ha detto che l'unica ragione per cui voleva continuare a giocare era per la gente ma gli ho detto che avrebbe fatto meglio a prendersi cura di se stesso". Zverev si è fermato per un po' a parlare con Cerundolo: "Un infortunio addominale può durare molto velocemente da pochi giorni a qualche mese e sicuramente non voglio vederlo fuori per qualche mese, voglio assolutamente vederlo in tour a fare bene perché sta facendo una stagione incredibile".

Zverev spiega di aver avuto sembra grande rispetto nei suoi confronti: "Ho così tanto rispetto per lui, èun ragazzo incredibile, mi ha battuto tre volte prima di allora e non ho una sola parola negativa da dire su di lui". Per un posto nelle semifinali ora, Zverev affronterà il campione in carica Alexei Popyrin".