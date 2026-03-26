Sinner-Tiafoe in diretta LIVE, in campo dalle 18 a Miami Open: in palio un posto in semifinale

Jannik Sinner contro Frances Tiafoe oggi per i quarti del Miami Open 2026. Il numero 2 della classifica ATP contro il numero 20, che gioca però in casa. L'americano è uscito da un varco di tabellone, lo ha sfruttato e incontrerà Sinner con il quale non ha splendidi trascorsi. Qualche anno fa Jannik si arrabbiò per alcuni comportamenti in campo di Tiafoe. I precedenti sono cinque, l'italiano è avanti 4-1. L'incontro inizierà alle ore 18, ed aprirà il programma di oggi, giovedì 26 marzo. La partita si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiaro. Chi vince in semifinale sfiderà venerdì Zverev o Cerundolo.
Errani-Paolini e Vavassori-Bolelli in semifinale nel doppio
L'Italia del tennis non fa il tifo solo per Sinner, ultimo rimasto in gioco nel tabellone del singolare. Ci sono anche le due coppie di doppio ancora in ballo. Errani e Paolini hanno conquistato la semifinale del femminile e ora se la vedranno con la belga Mertens e la cinese Zhang. Stesso risultato per Bolelli-Vavassori che affronteranno la coppia vincente del match tra Austin Krajicek-Nikola Mektic e Sander Arends-John Patrick Smith.
Sinner ha una striscia di vittorie consecutive nel 2026 e a Miami
Sinner avendo vinto Indian Wells ha ottenuto dunque fin qui nove successi consecutivi. Ed avendo vinto l'ultima volta che ha giocato a Miami il torneo in Florida ha altrettanto una striscia di nove vittorie consecutiva. Al Miami Open ha disputato anche altre due finali, perse, ma era un altro Sinner.
I precedenti tra Sinner e Tiafoe
Cinque precedenti. Jannik è avanti 4-1, avendo perso solo la partita polemica disputata qualche anno fa nel 500 di Vienna. Sinner ha ottenuto l'ultimo successo nel confronto disputato a Cincinnati, nell'agosto del 2024 quando si impose in due set nella finale del torneo 1000.
Dove vedere Sinner-Tiafoe oggi a Miami Open in TV e streaming
Sinner-Tiafoe aprirà il programma odierno al Miami Open 2026. L'incontro prenderà il via alle ore 18 e sarà trasmesso in diretta e in esclusiva da Sky, sui canali 201 e 203. Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. La partita di Sinner con il numero 20 ATP non sarà visibile in chiaro né in diretta né in differita.