Sinner-Tiafoe in diretta LIVE, in campo dalle 18 a Miami Open: in palio un posto in semifinale

Jannik Sinner contro Frances Tiafoe oggi per i quarti del Miami Open 2026. Il numero 2 della classifica ATP contro il numero 20, che gioca però in casa. L'americano è uscito da un varco di tabellone, lo ha sfruttato e incontrerà Sinner con il quale non ha splendidi trascorsi. Qualche anno fa Jannik si arrabbiò per alcuni comportamenti in campo di Tiafoe. I precedenti sono cinque, l'italiano è avanti 4-1. L'incontro inizierà alle ore 18, ed aprirà il programma di oggi, giovedì 26 marzo. La partita si potrà seguire in diretta TV solo su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis). Streaming per abbonati con Sky Go e NOW. Non c'è diretta in chiaro. Chi vince in semifinale sfiderà venerdì Zverev o Cerundolo.

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