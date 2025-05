video suggerito

Zverev si sfoga a Roma: “Così è impossibile giocare, cosa stiamo facendo? Sono stanco di questa m…” Il tennista tedesco esplode durante il match contro Musetti. Se la prende con l’arbitro e urla tutto il proprio disappunto per le palline: “È impossibile fare vincenti con questa m…a”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

Le palline da tennis degli Internazionali d'Italia fanno infuriare Alexander Zverev. Nel secondo set, in occasione del cambio di campo alla fine del terzo game contro Lorenzo Musetti, il tennista tedesco è esploso e ha sfogato tutta la propria rabbia. "Sono stanco di questa m…a!", ha urlato mentre passava dinanzi alla postazione dell'arbitro. Il nervosismo e la tensione per la piega che ha preso la partita con l'italiano, capace di ribaltare l'inerzia del set fino a imporsi al tie-break (7-6), hanno preso il sopravvento. E non è riuscito più a controllarsi tanto da provocare la reazione del giudice di sedia, che gli ha intimato di darsi una calmata e moderare il linguaggio.

Lo sfogo plateale di Zverev, perde le staffe in campo

La protesta di Zverev è stata sonora, prolungata, plateale quando ha iniziato a gesticolare verso gli ufficiali di gara. E lì ha rischiato grosso anche per la frase insolente rivolta all'umpire. S'è tolto un peso dallo stomaco e ha vomitato disappunto. "Giocavo con queste palle così lente quando avevo 8 anni", ha ammesso con un tono di voce che ha lasciato già presagire dove sarebbe arrivato.

"Fare vincenti così è impossibile", il tappo ormai è saltato e quel che tracima è solo biasimo. "È impossibile giocare a tennis con questa m…a, se questo è tennis divertente non so che c…o stiamo facendo!". La chiosa è da ammonizione ma al tedesco nemmeno interessa se prende o meno una sanzione. È fuori di testa, dentro di sé ha mollato. "Dammi pure un warning, non me ne frega niente". È la sensazione che dà restando in balia dell'avversario nel secondo set, fino all'uscita di scena. Lui torna a casa, Musetti va a giocarsi la semifinale contro Alcaraz.

Le palline della discordia che "sono lente"

Zverev rientra in quella cerchia di tennisti che ne ha declamato i difetti fin da subito, compreso lo strano fenomeno per effetto del quale a causa dell'umidità serale quasi si gonfiano e diventano più lente. Il tennista tedesco ne aveva parlato anche nei giorni scorsi, lamentandosi della qualità del materiale a disposizione nonostante la marca fosse la stessa di quelle utilizzate in altri tornei.

"Queste sono molto più lente – aveva spiegato appena un giorno prima dell'incontro con Musetti -. A Montecarlo, Monaco e Madrid erano molto più veloci. Possono dire quello che vogliono, ma questa non è la stessa palla". E per fare maggiore peso alla critica Zverev aveva anche spiegato qual è stato il rimedio che ha trovato per ovviare a questo inconveniente dell'attrezzatura: "Incordare la racchetta in maniera tale da avere un impatto migliore e generare più potenza in condizioni del genere".