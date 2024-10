video suggerito

Zverev ha uno sfogo eclatante a Shanghai: “Sono qui malato mentre voi arbitri rovinate il torneo” Zverev protagonista di un clamoroso sfogo in occasione della partita contro Griekspoor contro l’arbitro. Tutto è partito da un episodio in cui aveva però torto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Arbitri sotto attacco a Shanghai. Anche il match vinto da Zverev contro Griekspoor è stato contraddistinto dalle polemiche feroci. Il tennista tedesco si è lasciato andare ad uno sfogo clamoroso e plateale contro il giudice di sedia per un episodio contestato, in cui però aveva torto. Zverev ha attribuito infatti agli arbitri la responsabilità delle sconfitte nelle finali dei tornei dello Slam e non solo.

Perché Zverev si è sfogato contro l'arbitro a Shanghai, aveva torto

Tutto è nato da una chiamata di Mohamed Lahyani su un doppio rimbalzo. Il giudice di sedia ha stabilito che Zverev non era riuscito ad arrivare in tempo su una pallina evitando appunto il secondo rimbalzo, prima di colpire la palla corta di Griekspoor. Una situazione che ha fatto infuriare il giocatore tedesco che, come mostrato dai replay, aveva in realtà torto. Il 27enne convinto invece dell'errore di Lahyani si è scatenato: "Ogni finale di un torneo dello Slam (ne ha giocate due, ndr) che perdo è a causa vostra. I risultati delle partite li decidete voi".

Lo sfogo di Zverev contro gli arbitri, parole durissime

Incontenibile poi Zverev che per dare più peso al suo attacco agli arbitri ha tirato in ballo due recenti precedenti: l'errore nel punteggio nel match tra Cobolli e Djokovic, e il time violation chiamato a Tiafoe che ha insultato il giudice di sedia. Queste le parole del tedesco accompagnate anche da lancio di oggetti nel suo borsone: "Lasciatemi dire una cosa, voi arbitri state fottendo l'intero torneo quest'anno. Completamente. Carlos Bernardes ha completamente rovinato la partita di Wawrinka ieri. Il tizio che ha fatto la partita di Tiafoe ha completamente rovinato sua partita. E ora questo".

Sasha chiede giustizia dopo aver giocato in condizioni difficili

Incredulo Sascha che ha chiesto rispetto dopo aver giocato anche in condizioni difficili: "Ho giocato più di 80 partite quest'anno, con infortuni, malattie, con tutto. E non mi va di venire in Cina a ottobre per farti rovinare tutto. Non è possibile. Gioco da nove mesi ormai. Sono qui a correre come un c*** con la malattia, voi ragazzi fate ancora degli errori". Insomma inarrestabile Zverev che comunque poi ha provato a chiarire il suo punto di vista con l'arbitro, che ha salutato al termine del match vinto dopo una vera e propria battaglia.

Parole forti quelle di Zverev e destinate a far discutere. I commentatori di Sky Sports sono intervenuti per criticare aspramente il suo intervento, anche in considerazione del fatto che la pallina è rimbalzata effettivamente due volte prima del suo tocco. Troppo colorito a giudizio degli addetti ai lavori della tv britannica che si sono scusati con i propri spettatori.