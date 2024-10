video suggerito

Cobolli batte Wawrinka dopo una svista enorme: l'arbitro sbaglia punteggio, ma nessuno se ne accorge Clamoroso errore nel punteggio dell'arbitro Bernardes in occasione della partita tra Cobolli e Wawrinka e Shanghai. Curioso come nessuno si sia accorto della topica.

A cura di Marco Beltrami

Bella vittoria per Flavio Cobolli a Shanghai contro Wawrinka. Il tennista italiano si è imposto in rimonta, regalandosi ora l'incrocio contro Novak Djokovic. Il match è stato contraddistinto da un errore davvero clamoroso, che ha visto protagonista l'arbitro Carlos Bernandes. Quest'ultimo ha sbagliato il punteggio favorendo Cobolli, senza che nessuno in campo se ne sia accorto.

Clamoroso errore dell'arbitro nella partita vinta da Cobolli su Wawrinka

Incredibile, ma vero. Nel secondo game del terzo set, sul punteggio di 1-0 in favore di Cobolli, turno di servizio per Wawrinka. Battuta poderosa dello svizzero e risposta finita ampiamente fuori da parte dell’italiano. 15-0? Ecco l’errore del giudice di sedia che in un primo momento ha correttamente chiamato il 15-0. Nel punto successivo , vinto da Cobolli con una bella smorzata però ecco la svista: invece di 15-15, ha detto 0-30 regalando di fatto un punto a Cobolli. La cosa clamorosa è che nessuno si è accorto di questa svista, né il giocatore penalizzato Wawrinka, né quello che ne ha giovato ovvero Flavio.

Wawrinka e Cobolli non si accorgono di nulla

Tutto è proseguito come se nulla fosse, con Cobolli che ha portato a casa il game piazzando il break a Wawrinka. 2-0 in suo favore e match sui binari giusti per il giocatore italiano. Come è stato possibile che un arbitro esperto come Bernardes abbia commesso un errore di questo peso? Probabilmente a distrarre l'arbitro è stata la richiesta di una bevanda idratante per Cobolli. Una situazione quantomeno curiosa, soprattutto per il fatto che tutto si è verificato come se nulla fosse in campo senza polemiche o recriminazioni.

Flavio Cobolli comunque si gode questa meritata e prestigiosa vittoria, e non vede l'ora di tornare in campo contro Djokovic domani: "Novak Djokovic è il mio idolo fin da quando ho iniziato a giocare a tennis – queste le parole dopo il successo – Guardavo i suoi video, e le sue partite. Ancora adesso vado a dormire guardando i suoi colpi migliori. Voglio divertirmi quanto più possibile".