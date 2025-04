video suggerito

Berrettini perde qualcosa dalla tasca contro Zverev, l’arbitro ferma il gioco: è la fortuna di Matteo Durante la partita tra Berrettini e Zverev curioso fuori programma a causa di un oggetto caduto dalla tasca di Matteo. L’arbitro ha fermato il gioco consentendogli di ripetere la prima. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Marco Beltrami

Nell'epica partita vinta da Matteo Berrettini contro Alexander Zverev a Monte-Carlo, c'è stato un momento particolare contraddistinto da un piccolo fuori programma. Gioco interrotto a causa di qualcosa caduto dalla tasca del tennista italiano. Quest'ultimo è stato il primo a restare stupito dall'accaduto, con il giudice di sedia che ha deciso per la ripetizione del punto. Una fortuna per Berrettini che ha potuto così ripetere la prima di servizio.

Berrettini perde qualcosa dalla tasca, gioco interrotto contro Zverev: di cosa si tratta

Sul punteggio di 4-3 a favore di Berrettini nel terzo set, Matteo ha servito su una situazione di vantaggio per provare a chiudere il discorso. Ne è venuto fuori uno scambio duro che però è stato interrotto da Zverev: il tedesco ha alzato la mano per richiedere all'arbitro lo stop, facendo notare che era successo qualcosa. Il suo avversario ha perso un oggetto dalla tasca: quello che sembrava quasi un biglietto dopo essere svolazzato nell'aria è caduto sulla terra rossa.

Berrettini non si era reso conto in diretta di cosa fosse successo, ma dopo non ha perso tempo per recuperare il piccolo pezzo di carta o materiale sintetico. Difficile dire con certezza di che cosa si trattasse: potrebbe essere stato uno scontrino, o più probabilmente l'etichetta dei pantaloncini. La stessa però solitamente non si trova nel taschino, ma nella parte interna del pantaloncino.

Berrettini ha sfruttato la chance di ribattere la prima di servizio

Da regolamento, non avendo alcuna responsabilità Berrettini nell'accaduto, l'arbitro ha deciso di far ripetere il punto e dunque la prima di servizio. Una notizia positiva per Matteo che ha avuto la possibilità dunque di riprovare a far male all'avversario con la battuta. E così è stato visto che questa volta la sua prima ha messo in grande difficoltà Zverev che è riuscito solo a toccare la pallina spedendola però sulla rete. Quasi un ace sporco per Berrettini che ha fatto così fruttare il break conquistato in precedenza.