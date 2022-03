Yastremska continua a vincere dopo essere fuggita dalla guerra: “Un altro successo per l’Ucraina” La tennista ucraina è fuggita dal suo paese sabato scorso, è volata a Lione ed ha raggiunto le semifinali del torneo WTA: “Ogni vittoria mi dà tanta energia”.

A cura di Alessio Morra

I tennisti generalmente giocano per se stessi, ma non è così in questa settimana per le giocatrici ucraine Elina Svitolina e Dayana Yastremska che sono in campo rispettivamente a Monterrey e Lione, dove stanno continuando a vincere. Svitolina, che è una tennista di alto livello ha detto di essere in missione per l'Ucraina e ha intenzione di donare tutti il montepremi che vincerà all'esercito e la prossima notte proverà a vincere ancora. Mentre Yastremska si è qualificata per le semifinali del torneo WTA di Lione e ha festeggiato il successo con la bandiera ucraina sulle spalle.

Le sorelle Yastremska sono riuscite a fuggire dall'Ucraina sabato scorso, sono arrivate in Francia a Lione dove sono scese in campo assieme in doppio, sono state sconfitte, ma in singolare la più forte delle due Dayana sta disputando un torneo straordinario. Dopo aver sconfitto Bogdan in quella che ha definito la ‘partita più difficile dalla carriera' ha sconfitto Busca e poi l'azzurra Jasmine Paolini, che ha sconfitto con il punteggio di 6-4 7-6.

Un successo di prestigio per Yastremska che ha sconfitto la testa di serie numero 5 e a Lione Dayana nelle semifinali, che si disputeranno sabato, sfiderà la vincente di Cirstea-Bondar. Dopo la partita la giocatrice ucraina, che sa già di passare dalla 140esima alla 113esima posizione mondiale dopo questo torneo, ha detto: "Sono molto contenta, è un’altra vittoria per me e per l’Ucraina. Nel secondo set ero stanca, mi sono detta che avrei dovuto dare tutto: sono arrivata a questo torneo stanchissima, ma ogni vittoria mi ridà un po’ di energia. Per questo cercherò di vincere anche le prossime".