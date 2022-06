Wimbledon oggi in TV, dove vedere le partite di Berrettini, Sonego e Musetti: orari e tabellone Nella seconda giornata di Wimbledon 2022 saranno impegnati tre italiani, tra cui il finalista dell’anno scorso Matteo Berrettini, sull’onda dell’entusiasmo per i due tornei ravvicinati appena vinti. Debutterà inoltre il re della terra rossa Rafa Nadal. Ecco dove vedere tutti i match in programma.

A cura di Enrico Scoccimarro

Oggi 28 giugno è in programma il day 2 del torneo di Wimbledon 2022, il più prestigioso evento tennistico su erba al mondo e terzo grande slam dell’anno. Cinque gli italiani in campo oggi per il primo turno: Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti per il tabellone maschile, Paolini e Giorgi per quello femminile. Esordio anche per Rafa Nadal: il vincitore del Roland Garros oggi sfiderà Cerundolo.

Le partite sarà trasmesse integralmente in TV sui canali Sky e in streaming su NowTV. Sul canale SuperTennis tre appuntamenti quotidiani con gli aggiornamenti da Londra e il match più bello della giornata trasmesso in differita alle ore 21:00.

Wimbledon oggi 28 giugno, programma e orari

Ecco gli appuntamenti principali del Day 2 del torneo di tennis:

Tabellone maschile:

F. Cerundolo – R. Nadal 2° match campo centrale

S. Johnson – G. Dimitrov ore 12 – 1° match campo n. 2

D. Shapovalov – A. Rinderknech 4° match campo n. 16

A. de Minaur – H. Dellien 2° match campo n. 18

F. Lopez – B. van de Zandschulp 3° match campo n. 4

S. Kozlov – D. Schwartzman 3° match campo n. 18

F. Auger-Aliassime – M. Cressy 3° match campo n. 3

P. Jubb – N. Kyrgios 2° match campo n. 3

N. Borges – M. Mc Donald 2° match campo n. 11

J. Sousa – R. Gasquet 2° match campo n. 15

L. Sonego – D. Kudla 3° match campo n. 10

A. Ritschard – S. Tsitsipas 3° match campo n. 1

A. Popyrin – H. Gaston 3° match campo n. 9

L. Musetti – T. Fritz 4° match campo n. 12

M. Berrettini – C. Garín ore 14 – 1° match campo n. 1

A. Balázs – R. Bautista Agut 4° match campo n. 9

M. Kukushkin – J. Brooksby 2° match campo n. 10

J. Kubler – D. Evans 4° match campo n. 2

R. Peniston – H. Laaksonen ore 12 – 1° match campo n. 12

Z. Bergs – J. Draper 3° match campo n. 12

P. Martinez – A. Molcan 2° match campo n. 4

S. Querrey – R. Berankis 2° match campo n. 5

F. Krajinovic – J. Lehecka 3° match campo n. 5

Z. Kolar – B. Bonzi 2° match campo n. 6

D. Novak – F. Bagnis 4° match campo n. 6

M. Huesler – H. Grenier ore 12 – 1° match campo n. 7

B. Nakashima – N. Kuhn 3° match campo n. 7

S. Rogers – P. Martic 4° match campo n. 7

R. Carballes Baena – J. Thompson 3° match campo n. 8

D. Galan – D. Koepfer 4° match campo n. 8

T. Daniel – S. Baez ore 12 – 1° match campo n. 11

D. Goffin – R. Albot ore 12 – 1° match campo n. 14

A. Gray – C. Tseng 4° match campo n. 14

E. Ruusuvuori – Y. Nishioka 3° match campo n. 15

B. Zapata Miralles – J. Sock 3° match campo n. 16

H. Rune – M. Giron 3° match campo n. 17

L. Broady – L. Klein 4° match campo n. 17

Tabellone femminile:

D. Vekic – J. Pegula 5° match campo n. 17 (non prima delle ore 18)

M. Buzarnescu – N. Schunk ore 12 – 1° match campo n. 4

C. Burel – K. Boulter 4° match campo n. 18

M. Kostyuk – K. Swan ore 12 – 1° match campo n. 18

P. Badosa – L. Chirico 2° match campo n. 12

G. Muguruza – G. Minnen 4° match campo n. 3

J. Paolini – P. Kvitova 3° match campo n. 2

C. Gauff – E. Ruse 2° match campo n. 2

C. Giorgi – M. Frech 4° match campo n. 4

T. Martinkova – Pliskova 5° match campo n. 3 (non prima delle ore 18)

I. Swiatek – J. Fett ore 14:30 – 1° match campo centrale

S. Williams – H. Tan 3° match campo centrale

K. Muchova – S. Halep 2° match campo n. 1

M. Sakkari – Z. Hives ore 12 – 1° match campo n. 3

R. Masarova – H. Dart 5° match campo n. 18 (non prima delle ore 18)

C. Liu – N. Parrizas Diaz ore 12 – 1° match campo n. 5

R. Peterson – A. Schmiedlova 4° match campo n. 5

D. Saville – V. Tomova ore 12 – 1° match campo n. 6

I. Bara – C. Paquet 3° match campo n. 6

K. Flipkens – J. Fourlis 2° match campo n. 7

V. Golubic – A. Petkovic ore 12 – 1° match campo n. 8

X. Wang – A. Anisimova 2° match campo n. 8

Y. Wickmayer – L. Zhou ore 12 – 1° match campo n. 9

M. Brengle – L. Davis 2° match campo n. 9

A. Cornet – Y. Putintseva ore 12 – 1° match campo n. 10

K. Kucova – L. Pigossi 4° match campo n. 10

S. Sorribes Tormo – C. McHale 3° match campo n. 11

C. Vandeweghe – E. Rybakina 4° match campo n. 11

J. Teichmann – A. Tomljanovic 2° match campo n. 14

A. Bogdan – D. Yastremska 3° match campo n. 14

E. Bektas – B. Andreescu 5° match campo n. 14 (non prima delle ore 18)

S. Zhang – M. Doi ore 12 – 1° match campo n. 15

Q. Zheng – S. Stephens 4° match campo n. 15

C. Harrison – A. Rus ore 12 – 1° match campo n. 16

S. Kartal – D. Kovinic 2° match campo n. 16

O. Dodin – J. Ostapenko ore 12 – 1° match campo n. 17

M. Zanevska – B. Krejcikova 2° match campo n. 17

Dove vedere Wimbledon 2022 in TV, streaming e in chiaro

I match in programma per il secondo giorno del torneo di Wimbledon saranno tutti trasmessi da Sky attraverso Sky Sport Tennis (canale 205), ma gli incontri saranno visibili anche su Sky Sport Uno (canale 201). Inoltre, i canali 251 e successivi saranno trasformati, per l’occasione, in Sky Wimbledon. Tali reti garantiranno la trasmissione dei match quando si disputeranno in contemporanea tra loro. Inoltre anche oggi, come tulle le sere alle ore 21.00, SuperTennis trasmetterà in chiaro al canale 64 del digitale terrestre, la differita integrale del match più bello di giornata. Per quanto riguarda la visione in streaming, la copertura sarà garantita da Sky Go e da Now TV.