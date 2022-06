Berrettini-Garin oggi a Wimbledon: orario tv e dove vedere la partita in diretta e streaming Matteo Berrettini gioca oggi contro il cileno Garin il primo incontro a Wimbledon. La gara è in programma sul Campo numero 1 a partire dalle ore 14:10. Il match sarà visibile in diretta tv, in esclusiva per abbonati sui canali di Sky Sport dedicati all’evento. Diretta streaming su Sky Go e NOW.

Matteo Berrettini esordisce oggi a Wimbledon contro il cileno Garin. Match in programma sul Campo numero 1 a partire dalle ore 14:10.

Matteo Berrettini ci riprova, vuole vincere Wimbledon dopo la finale persa nella scorsa edizione contro Djokovic. Inizia oggi, contro il cileno Cristian Garin (numero 43 del ranking Atp), la sfida del tennista romano collocato nella parte bassa del tabellone del torneo inglese. È il primo incontro di giornata e si disputa sul Court 1 (Campo 1) a partire dalle ore 14:00 italiane (le 13:00 in Inghilterra).

I favori del pronostico sono tutti dalla parte dell'azzurro (numero 11 in classifica generale) sia per le sue prestazioni sull'erba (fondo sul quale il sudamericano non è del tutto a suo agio, preferendo la terra battuta) sia per lo straordinario momento di forma mostrato dopo il lungo stop per l'infortunio e l'operazione.

Basta dare un'occhiata anche al rendimento più recente per avere l'esatta dimensione della differenza di valori in campo: Berrettini è reduce da ben 9 successi di fila, con il Queen's ultimo acuto che ha testimoniato come sul prato sia avversario di rango; Garin ha pagato una stagione iniziata male (con un infortunio che lo ha costretto a saltare gli Australian Open) e a Wimbledon non è mai andato oltre gli ottavi di finale.

Chi vince affronterà uno tra lo svizzero Marc-Andrea Huesler (numero 105 al mondo) e il lucky loser francese Hugo Grenier (numero 141).

Dove vedere Berrettini-Garín oggi a Wimbledon in diretta TV e streaming

L'incontro Berrettini-Garin sarà trasmesso in diretta esclusiva e in chiaro per abbonati su Sky Sport 1 (201). L'emittente satellitare che ha acquisito i diritti per la trasmissione in diretta, in chiaro (ma riservata agli abbonati) del torneo di Wimbledon 2022. Sono ben 9 i canali dedicati alla programmazione del trofeo, con particolare attenzione agli italiani inseriti in tabellone: oltre a Sky Sport 4k, la numerazione dei canali va dal 252 al 257 e sono nominati in progressione (Wimbledon 1 – anche in 4K -, Wimbledon 2, Wimbledon 3, Wimbledon 4, Wimbledon 5 e Wimbledon 6), dedicati ai campi più importanti da definire in base alla programmazione di giornata.

La Rete offre una vasta scelta con Sky Sport Tennis (205) che manderà in onda i match sul campo centrale, Sky Sport Arena (204) che sarà collegato con il campo numero 1, Sky Sport 1, che trasmetterà gli incontri del Campo Centrale.

SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, numero 224 di Sky) alle ore 21.00 proporrà la differita integrale del match più importante della giornata (replica prevista tutte le mattine alle 08.00).

A che ora gioca Berrettini oggi: orario e programma della partita contro Garin

Nella programmazione della seconda giornata del torneo di Wimbledon il match tra Berrettini e Garin è il primo di quelli in palinsesto sul Campo numero 1 a partire dalle ore 14:10.

Chi è Cristian Garin, lo sfidante di Berrettini

Cristian Ignacio Garin Medone, nato Christian, si chiama così il tennista cileno che si opporrà a Matteo Berrettini. Al suo nome è legato un particolare curioso: nel 2020 il circuito Atp gli chiese di cancellare la lettera "h" dal nome per una lettura e una pronuncia più semplici. Il cileno ha 26 anni e per la stazza è stato soprannominato el tanque, il carrarmato.

Nel Ranking occupa la posizione numero 43 ed è una sorta di talento (ancora) inesploso: nel 2013 vinse al Roland Garros il torneo juniores ma nel corso degli anni non è riuscito a trovare la giusta dimensione. La svolta è avvenuta nel 2018 quando ha iniziato a scalare progressivamente la classifica.

Garin ha vinto il suo primo titolo ATP nel 2019 a Houston e poi s'è ripetuto a Monaco di Baviera. A febbraio 2020 ha trionfato prima a Cordoba poi ha Rio de Janeiro (primo successo in un ATP 500). Nella sua scheda Atp dice di amare il cemento ma non ha mai riportato vittorie su quella superficie. I successi ottenuti sono tutti sulla terra battuta.

I precedenti tra Berrettini e Garin

Due vittorie su tre incontri, è il bilancio dei precedenti in favore di Matteo Berrettini che ha vinto contro Garin quest’anno, nei quarti di finale del Masters 1000 di Madrid (5-7 6-3 6-0), e nel 2019 al secondo turno del Masters 1000 di Shanghai (6-3, 6-3). Nello stesso anno, nella finale Atp di Monaco di Baviera, fu il cileno.