Wimbledon mette Sinner tra le leggende del tennis, ma c’è un grande assente: “Vergognatevi” Polemiche in vista di Wimbledon per un dipinto in cui è stato inserito anche Jannik Sinner tra le leggende del torneo. Tutto nasce da un’assenza pesante.

A cura di Marco Beltrami

Wimbledon è alle porte e come sempre l'attesa è spasmodica. Come in ogni edizione dei Championship non mancano le polemiche per il grande evento in programma sull'erba londinese dal 3 al 16 luglio. A sollevare un polverone questa volta è stata un'immagine pubblicata sui profili social del prestigioso torneo in cui è stato inserito anche Jannik Sinner e che ha fatto storcere il naso ad un altro giocatore e al suo entourage.

Sinner e Alcaraz, seguiti poi dal trio delle meraviglie formato da Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal sulle storiche scale dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club con le sorelle Williams, John McEnroe e Bjorn Borg, Martina Navratilova e Chris Evert e Boris Becker e Stefan Edberg. Insomma campioni leggendari descritti da questa didascalia: "A Wimbledon, abbiamo assistito a rivalità epiche dopo rivalità epiche, portando lo sport a nuovi livelli! Chi guiderà la prossima generazione di sfide di primissimo livello?".

La volontà dunque degli organizzatori è quella di mostrare i tennisti che hanno dato vita agli scontri più importanti che sono andati in scena sull'erba di Wimbledon, capaci di vincere tra l'altro il torneo in diverse occasioni dando vita in alcuni casi a finali memorabili. Con uno sguardo al futuro poi ecco Sinner e Alcaraz che pur avendo finora raggiunto massimo i quarti di finale e il quarto turno del torneo rispettivamente, hanno dato già vita a confronti eccezionali nel circuito ATP e potrebbero prendersi la scena nel futuro.

Certo Alcaraz ha già vinto uno Slam (gli US Open) e si è preso il primo posto del ranking ATP, ma Sinner ha dimostrato di poter competere con lui ad altissimi livelli e di potergli assolutamente tenere testa. D'altronde risultati alla mano finora è sembrato giovare di una migliore attitudine all'erba rispetto allo spagnolo.

C'è però qualcuno a cui questa pubblicazione non è andata giù, alla luce di un'assenza che fa rumore. Non è sfuggita infatti la mancanza di un'icona del tennis britannico che ha collezionato due vittorie a Wimbledon, battendo Federer e Raonic e una finale (sconfitto dall'elvetico). Una situazione che ha indignato tifosi e parenti del giocatore che ha visto la sua carriera frenata da un grave infortunio.

Infatti sia lo zio che il fratello di Andy hanno manifestato il proprio sconcerto per l'assenza del campione britannico che aveva posto fine ad un'attesa di 77 anni riportando il titolo di Wimbledon a casa. Niall Erskine, fratello di Judy mamma di Murray ha dichiarato su Twitter: "Spaventoso a tutti i livelli, tutto sui giocatori in prima linea (con riferimento ai giovani Sinner e Alcaraz, ndr e l'artefice della storia britannica da nessuna parte. Dovreste vergognarvi di voi stessi".

Più diretto Jamie Murray, fratello di Sir Andy specialista del doppio che su Instagram ha commentato: "Dov'è Andy Murray?" E di fronte alla domanda di un utente sul perché abbiano dimenticato il suo periodo di gloria con Nadal, Djokovic e Federer, Jamie ha chiosato: "Non hanno parlato dei Big 4 per 10 anni fino a quando non si è rotto l'anca, quando poi è stato il numero 1″.