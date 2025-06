video suggerito

Wimbledon in esclusiva su Sky fino al 2030, è ufficiale: copertura completa e novità Sky rinnova i diritti esclusivi di Wimbledon fino al 2030: il Grande Slam su erba in diretta su Sky e NOW con canali dedicati, Split Screen, Diretta Wimbledon e una squadra di grandi ex come Ljubicic, Pennetta e Bertolucci.

A cura di Marco Beltrami

Wimbledon sarà ancora un'esclusiva Sky. Il torneo più iconico affascinante e antico del Grande Slam continuerà ad essere trasmesso integralmente sulla piattaforma Sky e in streaming su NOW, non solo per le edizioni 2025 e 2026 già previste, ma anche per l’intero quadriennio 2027-2030. Un colpo importante per l'emittente, che consolida il suo legame con il tennis grazie a un nuovo accordo con l’All England Lawn Tennis Club (AELTC), proprietario e organizzatore dello storico evento londinese.

I Champhionsip restano quindi un terreno esclusivo per gli abbonati Sky, che potranno seguire tutte le emozioni di Wimbledon con una copertura capillare e completa. A partire dal prossimo 30 giugno, data d’inizio dell’edizione 2025, sarà possibile vedere ogni singolo match del tabellone principale, sia maschile che femminile, di singolare e doppio. Ma non solo. Studi, approfondimenti, analisi e commenti con una squadra d’eccezione accompagneranno gli appassionati per tutta la durata del torneo.

Oltre ai due canali principali dedicati (Sky Sport Tennis e Sky Sport Arena), ci saranno ben sei canali aggiuntivi (Wimbledon 1-6) che permetteranno di non perdersi nemmeno un punto. E con lo Split Screen e Diretta Wimbledon su Sky Sport Mix, sarà possibile seguire più partite in contemporanea. Una copertura totale, pensata per chi vive il tennis con passione.

A raccontare l’evento, una squadra di volti noti e di grande competenza: da Ivan Ljubicic a Paolo Bertolucci, passando per Flavia Pennetta, Stefano Pescosolido e Renzo Furlan. E mentre il tennis internazionale entra nel vivo di una stagione esaltante tra ATP Tour, WTA, US Open, Finals e Masters 1000, Sky si conferma la casa della racchetta