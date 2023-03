Wawrinka e Rune litigano a Indian Wells: “E adesso non hai niente da dirmi?” Nel terzo turno di Indian Wells Wawrinka ha sorprendentemente battuto in tre set Holger Rune. Al termine della partita il danese ha provocato l’ex numero 3 ATP, che non gli ha risposto. Ma il match è proseguito a colpi di tweet sui social.

A cura di Alessio Morra

Le sorprese sono all'ordine del giorno nel torneo 1000 di Indian Wells. Jannik Sinner è implacabile ed è agli ottavi di finale. Secondo tabellone avrebbe dovuto sfidare il danese Holger Rune, che però si è fatto sorprendere da Stan Wawrinka, ex numero 3 del mondo che alla soglia dei 38 anni non molla, anche se il gioco di un tempo latita. Sarà proprio lo svizzero il prossimo avversario dell'azzurro che è ampiamente favorito ed ha un'eccellente occasione in questo torneo. Al di là del risultato sorprendente, Wawrinka-Rune si prende la copertina per le parole pepate che i due giocatori si sono rivolti al termine dell'incontro.

Wawrinka non sembrava un avversario insidioso per Holger Rune, ma lo svizzero nel primo set fa ciò che vuole, ed è 6-2. Il danese non sembra al top, accusa qualche problema fisico, ma resta in campo. Sul 6-2 5-3 lo svizzero serve per il match, ha anche matchpoint, ma sbaglia. L'avversario rientra in partita e si impone al tie-break. Match in parità e l'inerzia sembra favorevole al più giovane dei due. Ma nel rush finale ha la meglio Stan the Man che porta a casa l'incontro con il punteggio di 6-2 6-7 7-5. Negli ottavi c'è Sinner, che lo ha annichilito recentemente – vinse nei quarti del 500 di Rotterdam lasciandogli le briciole.

Quando la partita si è chiusa i due giocatori si sono portati verso la rete. Wawrinka, anche stanco, ha provato a mascherare la propria gioia e si è addirittura infastidito quando ha sentito Rune dirgli: "E adesso non hai niente da dirmi?". I loro sguardi sono più che significativi. Rune ha provocato, dopo la sconfitta, Wawrinka non ha battuto ciglio.

Ma perché c'era dell'astio tra Wawrinka e Rune? Lo scorso autunno nel 1000 di Parigi Bercy, incredibilmente vinto da Rune, il giovane danese vinse un match tiratissimo con Wawrinka, battuto 4-6 7-5 7-6. All'epoca Rune, che è assai irriverente, durante il match ebbe da dire qualcosa al suo avversario.

Wawrinka durante il terzo set era scivolato ed aveva impiegato qualche secondo in più per risistemarsi, dopo essersi asciugato cercò di capire come stava la sua caviglia. L'incontro venne sospeso per qualche minuto. Impaziente Rune sbottò: "Ma quanto tempo ci mette questo?".

Se la poteva risparmiare quella frase. Considerato pure che lo svizzero, oltre a essere un giocatore di altissimo livello (3 Slam vinti), ha faticato enormemente a rientrare dopo un'operazione. Così quanto quell'incontro finì nella stretta di mano Wawrinka si rivolse a Rune dicendogli: "Ti consiglio di smettere di comportati come un bambino quando sei in campo". Quella frase il danese non l'ha dimenticata.

Wawrinka non ha commentato a parole ciò che è successo in campo. Ma su Twitter ha condiviso il video della stretta di mano e ha aggiunto tre emoji, tutte molto chiare. Silenzio, bocca chiusa e un grande sorriso.

Ha commentato il match via social invece Holger Rune che non ha concesso meriti al suo avversario, anzi ha detto di non essere al top e di aver disputato il peggior match della stagione: "Quest'anno non ho raggiunto il mio livello migliore molte volte e oggi penso di aver raggiunto il livello più basso. Stavo ancora lottando con quello che avevo, ma è difficile quando non senti che i tuoi colpi, il tuo fisico e la tua testa stanno funzionando. So che contrattaccherò. Lo faccio sempre".