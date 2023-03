Sinner batte Mannarino e urla una frase al suo allenatore: ha una mentalità da campione Jannik Sinner agli ottavi di Indian Wells affronterà Wawrinka dopo aver battuto Mannarino. Subito dopo questa vittoria ha urlato una frase in campo al suo coach.

A cura di Marco Beltrami

Jannik Sinner ha battuto in due set Adrian Mannarino a Indian Wells. 7-6, 6-4 per il tennista italiano che ora troverà come prossimo avversario Wawrinka negli ottavi del Masters 1000. Pronostico confermato nella notte italiana sul campo 3, anche se l'altoatesino non ha sfoderato la migliore prestazione per merito anche del numero 68 al mondo, giocatore sempre difficile da affrontare, per la sua capacità di non dare punti di riferimento.

Sinner è stato comunque bravo a farsi trovare pronto nei momenti decisivi, dimostrando maturità ed esperienza contro un giocatore che ha 13 anni più di lui, e che è da più tempo nel circuito. Terza vittoria in altrettante sfide contro Mannarino per Jannik che ha annullato un set point nel primo parziale, riuscendo poi a piazzare il break decisivo nel nono gioco nel secondo. Ora però il tennista altoatesino che per la terza stagione consecutivo ha conquistato il 4° turno a Indian Wells, avrà bisogno di una prestazione qualitativamente superiore contro un avversario ancor più esperto, ovvero Stan Wawrinka.

Lo svizzero vincitore di tre slam in carriera ha battuto Rune in una sfida molto accesa, e affronterà Sinner nella notte italiana tra martedì e mercoledì. I due si sono affrontati poche settimane fa a Rotterdam con Jannik che ha ottenuto la seconda vittoria di fila contro Stan, dopo aver perso i due precedenti confronti. Quello che è certo è che l'azzurro è molto carico, e ha già una gran voglia di tornare in campo. Non è sfuggito a tal proposito quanto accaduto subito dopo la fine della partita tra Sinner e Mannarino.

Jannik dopo aver finalizzato il match-point si è concesso al pubblico per il classico saluto. Dopo aver sorriso ad un gruppo di tifosi italiani, ecco il ritorno in panchina non prima però di aver cercato con lo sguardo il suo angolo. Non solo la condivisione della gioia per la vittoria, ma anche una frase urlata al suo coach Simone Vagnozzi, tutt'altro che banale.

L'audio infatti è inequivocabile con il tennista italiano: "Vagnoo! Andiamo al campo!". Con tanto di indicazione ad attenderlo fuori. Un invito dunque a recarsi subito su un altro campo per probabilmente riprendere già i lavori in vista del prossimo impegno. Evidentemente il sempre attento Sinner vuole alzare l'asticella, e non convinto appieno della sua prestazione contro Mannarino, non ha voluto perdere tempo per allenarsi. Una dimostrazione della tenuta mentale di questo ragazzo, al quale non manca sicuramente lo spirito di sacrificio.