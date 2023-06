Venus Williams è eterna, a 43 anni batte Camila Giorgi dopo oltre 3 ore di battaglia Venus Williams a 43 anni è tornata a battere una tennista compresa nella top 50 della WTA. L’americana dopo 3h16′ di battaglia ha sconfitto Camila Giorgi. Venus Williams.

Quello di Venus Williams è uno dei nomi più illustri nella storia del tennis degli ultimi venticinque anni. La tennista americana, che è stata la prima delle sorelle a emergere, ma che alla fine è stata all'ombra di Serena, ama questo sport alla follia e a 43 anni è tornata a giocare, lo ha fatto negli amati prati inglesi, e dopo 3 ore e 16 minuti di autentica battaglia ha sconfitto Camila Giorgi, giocatrice italiana di buon livello, è top 50, a suo agio sull'erba. Gli elementi ci sono tutti per raccontare una partita epica e una storia incredibile, oltre che meravigliosa.

Per capire la portata dell'impresa realizzata da Venus Williams basta elencare solo due dati: quello relativo alla prima finale Slam e quello relativo al primo Slam vinto, che sono datati rispettivamente 1997 e 2000. Nel primo caso si può dire letteralmente che era il secolo scorso. Venus di titoli ne ha vinti 49, ma soprattutto 7 Slam, i trionfi a Wimbledon sono cinque, il primo lo vinse nel 2000 quando Sampras portò a casa il settimo titolo. Una vita fa. Mai come stavolta è vero, oltre che banale.

Ne ha passate di cotte e di crude. Avrebbe potuto fare la scelta più semplice e cioè ritirarsi, non due mesi fa, ma già quattro o cinque anni fa. Ma non ha mai mollato e sull'erba è tornata a giocare. Di sicuro meglio non trovarla contro. Perché Williams è ancora forte, ma forse in pochi potevano pensare che sarebbe stata in grado di giocare per oltre tre ore a livelli altissimi contro Giorgi, che si è dovuta arrendere nel tie-break del terzo set.

Ora si abuserà di aggettivi per esaltare Venus che troppo spesso in passato è stata sottovalutata, e non poco, un po' per il paragone forte con Serena un po' per lo snobbismo che ha troppo spesso accompagnato coloro che hanno criticato, a prescindere, le americane.

Williams vince il primo set al tie-break, poi Giorgi si impone 6-4 nel secondo. Nel terzo l'americana scappa, è 5-2, serve per il match, perde il servizio, 5-5, poi un altro tie-break che Venus vince sul filo dopo 3 ore e 16 minuti. Pazzesco.

L'americana passa il turno, torna a vincere contro una giocatrice delle prime 50 dopo quattro anni, ma soprattutto ottiene un successo a 43 anni, non è record ma poco ci manca. Ora tornerà in campo e se giocherà così pure a Wimbledon potrà fare strada, almeno un paio di turni con un buon sorteggio può passarli e poi chissà.

Al termine dell'incontro, stravolta, Williams ha parlato del suo incontro e ha pure esaltato Camila Giorgi: "Non giocavo così da tempo. Ho servito raggiungendo i 120 miglia orari. Ho giocato bene. Sono contenta di aver vinto e sono sorpresa di averlo fatto con Camila, che è fortissima. Sono stupito che non sia la numero 1 al mondo".