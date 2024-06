video suggerito

Vavassori in finale di doppio al Roland Garros viaggiando in metro: "I top player si muovono così" Simone Bolelli e Andrea Vavassori si sono qualificati per la finale del torneo di doppio maschile del Roland Garros. Nel giorno della semifinale Vavassori è arrivato ai campi in metropolitana.

A cura di Alessio Morra

Grande Italia al Roland Garros. Jannik Sinner, che è diventato numero 1, si appresta a giocare la semifinale con Carlos Alcaraz. Jasmine Paolini si è qualificata per la finale del torneo femminile, sfiderà Iga Swiatek, mentre Bolelli e Vavassori hanno raggiunto la finale del torneo di doppio maschile. Bolelli e Vavassori hanno raggiunto la seconda finale Slam consecutiva e Vavassori il Roland Garros lo ha raggiunto in metropolitana, rischiando di fare tardi pure per l'ultimo allenamento.

Bolelli e Vavassori in finale al Roland Garros di doppio

Bolelli e Vavassori a Melbourne sono arrivati in finale agli Australian Open, persero proprio da Bopanna/Ebden. Ora sono ancora in finale. Prima finale al Roland Garros in doppio per una coppia italiana dal 1959 (dai tempi di Pietrangeli e Sirola), coppia che continua a conquistare punti nella Race e che inizia già a intravedere le Finals di Torino. Ma ora l'unico obiettivo è la vittoria del Roland Garros, un sogno che può diventare realtà sabato contro chi vincerà tra Granollers/Zeballos e Arevalo/Pavic.

Vavassori al Roland Garros in metro

Bolelli uno Slam lo ha già vinto, Vavassori ancora no. Il tennista torinese ha vissuto un avvicinamento alla semifinale di Parigi in modo particolare. Perché lui ha deciso di non dormire in albergo, ha preso in affitto un appartamento, che condivide con il papà e la sorella. Appartamento che, però, è un po' fuori mano rispetto al Roland Garros, ma è in zona Montmartre. E quella scelta ha ‘costretto' Vavassori ad arrivare, nel giorno delle semifinali, a lavoro in metropolitana.

Andrea Vavassori in metropolitana prima di raggiungere la finale di doppio al Roland Garros.

Lo stesso tennista ha raccontato cosa è successo, in conferenza stampa. A Parigi c'era il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden, in occasione dell'ottantesimo anniversario del D-Day, e lì ci sono state delle manifestazioni anti-americane. Il servizio trasporti dello Slam parigino gli aveva consigliato una soluzione alternativa per recarsi al Roland Garros e così ha deciso di prendere la metro.

Pensava fosse più semplice, in realtà non è stata una passeggiata. Decine di persone a bordo, due treni cambiati, con Vavassori con le sue borse e le sue racchette in mezzo a tanti francesi e a migliaia di turisti. In tempo per giocare è arrivato, ma non per l'allenamento che ha iniziato in ritardo. Poco male, visto che poi con Bolelli ha trionfato. Vedremo sabato se prenderà ancora la metro.