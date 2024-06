video suggerito

Jasmine Paolini strepitosa, è in finale al Roland Garros: sfiderà Iga Swiatek, demolita Andreeva Jasmine Paolini è in finale al Roland Garros. La tennista italiana, che entrerà nella top ten, ha battuto in due set secchi Mirra Andreeva con il punteggio di 6-3 6-1. Paolini sfiderà Swiatek sabato a Parigi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Jasmine Paolini si è qualificata per la finale del Roland Garros! Continua il magnifico torneo della tennista toscana e in generale dell'Italia, che sta dominando a Parigi. In semifinale non c'è stata storia con Mirra Andreeva, che è stata sconfitta in due set. Sabato pomeriggio Paolini affronterà in finale Iga Swiatek, numero uno della classifica WTA e detentrice del torneo.

Paolini sconfigge Andreeva e vola in finale a Parigi

Paolini era favorita contro Andreeva, che è un talento, ma ha pur sempre 17 anni e che nel secondo set ha pagato l'inesperienza, contro una Paolini che è stata perfetta durante tutto il match. Jasmine fa il break subito nel primo set e lo mantiene fino alla fine, imponendosi 6-3. Break nel terzo gioco nel secondo set di Paolini, e in quel momento la russa va in grande difficoltà emotiva. La partita in realtà finisce lì, perché Andreeva esce metaforicamente dal campo, inizia a piangere e non riesce a stoppare le lacrime. Mentre Paolini continua a macinare punto su punto, fino alla fine quando si impone per 6-3 6-1.

Paolini affronterà Swiatek nella finale del Roland Garros sabato

In attesa di Sinner contro Alcaraz, che scenderanno in campo venerdì. L'Italia vivrà sabato pomeriggio due finali al Roland Garros. Perché prima di Paolini avevano vinto Bolelli e Vavassori, che eliminando Bopanna ed Ebden hanno centrato quella del doppio maschile. Ora c'è quella di Jasmine Paolini, che sabato (come i doppisti) scenderà in campo per la sua finale e lo farà contro Iga Swiatek, che sarà favoritissima. La polacca è la regina della terra rossa, ha vinto tre volte a Parigi e in questo Roland Garros ha concesso sei game nelle ultime tre partite alle sue avversarie.

