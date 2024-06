video suggerito

Bolelli e Vavassori, che impresa: sono in finale del doppio al Roland Garros 2024. Battuti Bopanna e Ebden Simone Bolelli e Andrea Vavassori firmano un'impresa pazzesca al Roland Garros 2024: battono Bopanna e Ebden e volano in finale del torneo di doppio maschile.

A cura di Vito Lamorte

Simone Bolelli e Andrea Vavassori volano in finale del torneo di doppio maschile del Roland Garros 2024 riuscendo ad avere la meglio sull’indiano Rohan Bopanna e l’australiano Matthew Ebden. La coppia si è presa la rivincita sulla coppia che li aveva battuti pochi mesi fa all'Australian Open e giocheranno un'altra finale slam. Ancora da definire la seconda semifinale da cui uscirà la coppia sfidante.

Bolelli e Vavassori si sono imposti con il punteggio di 7-5, 2-6, 6-2 e hanno eguagliato un primato importante: dopo Nicola Pietrangeli ed Orlando Sirola nel 1959 ci sarà una coppia italiana nella finale del Roland Garros.

Dopo essersi spinti fino alla finale di Melbourne, l’emiliano e il piemontese si sono ritrovati di fronte la stessa coppia dell’atto conclusivo in Australia ma questa volta l'esito è stato diverso. Una bella soddisfazione per la coppia azzurra che, sulla terra rossa, si era fermata in semifinale agli Internazionali di Roma.

Bolelli e Vavassori in finale del doppio maschile al Roland Garros

Ottima prova dei due tennisti azzurri, che sono riusciti ad avere la meglio sul duo che li aveva messi più in difficoltà e hanno saputo reagire al momento di difficoltà del secondo set: dopo quel momento non positivo, Bolelli e Vavassori sono stati bravi nel set decisivo a rimanere freddi e concentrati sull'obiettivo. Da lunedì, la coppia sarà anche n° 10 al Mondo nel ranking di categoria.

La prima delle quattro semifinali con l’Italia protagonista si è tinta di azzurro e adesso bisognerà vedere come andranno le altre. Intanto, il primo passo è stato fatto.

Chi sono gli avversari di Bolelli e Vavassori in finale

Sabato Simone Bolelli e Andrea Vavassori si giocheranno la finale del doppio al Roland Garros contro la coppia vincente tra quella formata dai due greci, i fratelli Tsitsipas (Stefanos e Petros), e quella composta dal salvadoregno Arevalo e il croato Pavic.