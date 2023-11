Una raccattapalle stramazza, l’ex campionessa di tennis è un fulmine: sa cosa deve fare per salvarla Scene drammatiche ad Adelaide, dove durante la presentazione di Alicia Molik come nuovo direttore del torneo di tennis, una raccattapalle è stramazzata in campo: l’ex campionessa è scattata velocissima.

Si sono vissuti momenti drammatici qualche ora fa ad Adelaide, durante la presentazione di Alicia Molik come nuovo direttore del torneo che si gioca a gennaio nella città australiana, in preparazione del primo Slam della stagione. La 42enne ex campionessa di tennis, già numero 8 al mondo in singolare e vincitrice di Australian Open e Roland Garros in doppio, stava ascoltando una domanda di un giornalista sul campo centrale quando un forte rumore alle sue spalle l'ha spinta a vedere cosa stava succedendo. La scena che le si è presentata davanti è stata drammatica: una raccattapalle era stramazzata a terra e giaceva riversa sulla schiena e priva di sensi.

La Molik, figura popolarissima del tennis australiano, ha avuto una reazione fulminea appena ha visto il malore della ragazza. Pur non avendo ai piedi le amate scarpe da tennis, è scattata immediatamente verso la raccattapalle, si è chinata su di lei e le ha praticato le prime manovre di primo soccorso.

Alicia, che è madre di due figli, l'ha fatta rotolare sul fianco per aiutarla a liberare le vie respiratorie, restandole poi accanto fino all'arrivo dei paramedici. La giovane, di nome Jasmine, ha ripreso conoscenza e adesso è ricoverata in ospedale. Secondo quanto riferisce l'Adelaide Advertiser, aveva giocato a tennis per due ore prima di crollare in campo.

Alicia Molik in campo all'Australian Open nel 2004

Il collasso della ragazza è arrivata dopo che la Molik aveva dichiarato di voler restituire qualcosa alla comunità tennistica australiana nel suo nuovo ruolo di direttore dell'Adelaide International: "Il tennis fa parte del mio DNA quotidiano e avere l'opportunità di far parte di un evento di tennis di livello mondiale nella città in cui sono cresciuta è davvero qualcosa di speciale – aveva detto alla stampa – Questa è un'opportunità per me di restituire qualcosa alla comunità che mi ha supportato durante tutta la mia carriera in campo e ancora oggi ". Ha iniziato spendendosi per la giovane Jasmine: un gesto che vale come uno dei suoi colpi da campionessa.