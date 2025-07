Una coppia si ritira dal doppio misto allo US Open: si sono separati anche nella vita

Gli organizzatori dello US Open hanno diffuso l’elenco aggiornato delle coppie iscritte al doppio misto: nel cast stellare, che include anche Jannik Sinner ed Emma Navarro, non ci sono più due coppie. Una per infortunio, l’altra perché la vita ha preso il sopravvento sul tennis.

La vita irrompe nel tennis e porta una coppia appena scioltasi nel privato a fare altrettanto sul campo: impossibile condividere racchette e palline per chi fino a ieri si scambiava baci e si diceva amore. Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa si sono lasciati qualche giorno fa dopo una crisi coincisa con le eliminazioni di entrambi al primo turno del torneo di Wimbledon 2025: i due hanno rimosso le loro foto assieme sui rispettivi profili Instagram, smettendo anche di seguirsi. Nessuna dichiarazione ufficiale a sancire la rottura, ma adesso è arrivata la notizia che la coppia ha cancellato la propria iscrizione al doppio misto dello US Open, che da quest'anno ha cambiato formula e avrà al via praticamente tutti i più forti giocatori e giocatrici al mondo di singolare.

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa fotografati assieme lo scorso aprile

La nuova lista delle coppie iscritte al doppio misto dello US Open: non ci sono più Tsitsipas e Badosa

È stato lo stesso torneo dello Slam americano a darne comunicazione implicita, visto che – dopo il primo elenco di 16 coppie iscritte che era stato diffuso a giugno – adesso ne è stato pubblicato uno nuovo sul sito ufficiale. È una lista aggiornata con altre coppie, portando il numero attuale a 25, inclusa in primis quella formata da Jannik Sinner ed Emma Navarro. Ma ne mancano due che in precedenza c'erano: oltre a Tsitsipas-Badosa, rispetto alla prima lista mancano anche Draper-Zheng, con entrambi alle prese con problemi fisici (la cinese è stata appena operata al gomito e non giocherà neanche il torneo di singolare a Flushing Meadows).

New entry di rilievo sono la coppia formata da Rune e Anisimova, così come quella che vede assieme Reilly Opelka e Venus Williams, appena rientrata a 45 anni a Washington. È un cast stellare, per quella che si annuncia più che altro come un'esibizione di grande prestigio (assegnerà comunque un trofeo del Grande Slam), viste le regole particolari – tra cui set brevi a quattro giochi e niente vantaggi – e il fatto che si svolgerà in soli due giorni (martedì 19 e mercoledì 20 agosto). Al momento la lista degli iscritti comprende tutti e 10 i primi tennisti al mondo e 9 delle prime 12 tenniste, con un montepremi molto allettante di un milione di dollari assegnato alla squadra vincitrice.

Ecco la lista delle 25 coppie iscritte ad ora:

Emma Navarro (USA) e Jannik Sinner (Italia);

Amanda Anisimova (USA) e Holger Rune (Danimarca);

Iga Swiatek (Polonia) e Casper Ruud (Norvegia);

Jessica Pegula (USA) e Tommy Paul (USA);

Aryna Sabalenka (Bielorussia) e Grigor Dimitrov (Bulgaria);

Jasmine Paolini (Italia) e Lorenzo Musetti (Italia);

Elena Rybakina (Kazakistan) e Taylor Fritz (USA);

Mirra Andreeva (Russia) e Daniil Medvedev (Russia);

Karolina Muchova (Repubblica Ceca) e Andrey Rublev (Russia);

Gabriela Dabrowski (Canada) e Felix Auger-Aliassime (Canada);

Desiree Krawczyk (Stati Uniti) e Evan King (Stati Uniti);

Venus Williams (USA) e Reilly Opelka (USA);

Katie Boulter (Gran Bretagna) e Alex de Minaur (Australia);

Taylor Townsend (USA) e Ben Shelton (USA);

Madison Keys (USA) e Frances Tiafoe (USA);

Naomi Osaka (Giappone) e Nick Kyrgios (Australia);

Belinda Bencic (Svizzera) e Alexander Zverev (Germania);

Olga Danilovic (Serbia) e Novak Djokovic (Serbia);

Emma Raducanu (Gran Bretagna) e Carlos Alcaraz (Spagna);

Donna Vekic (Croazia) e Hubert Hurkacz (Polonia);

Sara Errani (Italia) e Andrea Vavassori (Italia);

Kateřina Sinjakova (Repubblica Ceca) e Marcelo Arevalo (El Salvador);

Jovana Jovic (Serbia) e Jenson Brooksby (USA);

Demi Schooers (Paesi Bassi) e Tallon Griekspoor (Paesi Bassi);

Xie Shuwei (Taipei cinese) e Jan Zieliński (Polonia).

Ci saranno esclusioni dolorose: il tabellone sarà formato da 16 coppie

La possibilità di iscrizione al doppio misto dello Us Open si chiuderà il 28 luglio, a quel punto gli organizzatori del torneo dovranno operare delle scelte non facili, visto che il tabellone sarà composto da 16 coppie. Le prime 8 con la migliore classifica combinata di singolare in quel momento saranno inserite tramite accettazione diretta, mentre le restanti 8 squadre saranno determinate tramite wild card e annunciate in una data successiva.

Sara Errani e Andrea Vavassori sono i campioni uscenti del doppio misto allo US Open: ad ora non sono sicuri di poter partecipare

Ne dovranno dunque essere eliminate 9 dall'elenco di 25: rileggendo l'elenco di sopra chi fareste fuori? Non facile, appunto, sperando che non vengano immolati sull'altare dello spettacolo i campioni uscenti Errani-Vavassori.