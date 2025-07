video suggerito

Tsitsipas e Badosa si sono lasciati : “Sono tornati i fantasmi del passato, stanno male” Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa reduci da una sorprendente eliminazione al primo turno a Wimbledon, si sarebbero lasciati, questa volta in maniera definitiva. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Marco Beltrami

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Torneo di Wimbledon 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non è un momento positivo per Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa, sia in campo che fuori. I due tennisti, reduci da una sorprendente eliminazione al primo turno a Wimbledon, si sarebbero lasciati, questa volta in maniera definitiva. Quella che era una delle coppie più popolari del mondo dello sport, dunque, è scoppiata, pagando dazio anche al momento professionalmente difficile.

Badosa e Tsitsipas si sono lasciati, cosa è successo

Il tennista greco e la tennista spagnola, rispettivamente numero 26 e numero 9 del mondo, avevano iniziato la loro love story nel 2023, catalizzando l'attenzione mediatica nel panorama tennistico. Gli "Tsitsidosa", già nel maggio dello scorso anno, avevano annunciato una separazione, ritrovando però il feeling giusto nel giro di tre settimane.

Questa volta, la decisione di prendere strade diverse, seppur dolorosa, sarebbe irreversibile. Secondo le indiscrezioni riportate da Hola, i due giocatori si sarebbero separati pacificamente, in un rapporto logorato anche dai problemi legati alle rispettive carriere, pesantemente condizionate anche da alcuni infortuni.

Leggi anche Jasmine Paolini fuori a sorpresa al secondo turno a Wimbledon: come cambia la sua classifica

La rivelazione sui motivi della rottura tra Badosa e Tsitsipas

Una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato a ¡Hola! i motivi della rottura: "La rottura è appena avvenuta. Hanno entrambi perso al primo turno a Londra e tutto si è sommato per loro. Stavano attraversando un momento difficile a livello professionale, con gli infortuni, e questo ha influito sulla loro relazione".

Sia Badosa che Tsitsipas sono affranti per la conclusione della storia d'amore: "Non stanno bene, ovviamente. È normale per qualsiasi coppia che si lascia. Avevano iniziato l’anno molto bene, e il loro sogno si è infranto. È stata una rottura sana, non ci sono terze persone né influenze familiari, come invece si sta iniziando a dire".

I tennisti ce l'hanno messa tutta per provare a far andare tutto per il verso giusto, ma non c'è stato nulla da fare, con i fantasmi del passato che sono rispuntati: "Loro hanno lottato per far funzionare la relazione, ma alla fine non ci sono riusciti. I fantasmi del passato sono tornati, segnati dagli infortuni che entrambi hanno subito. La separazione è stata tra adulti che si sono amati molto, ed è stata una decisione matura".

E dopo il flop di Wimbledon per entrambi, è arrivato il momento di resettare tutto e cercare di ripartire da zero, anche curando in maniera efficace i rispettivi problemi.