Tsitsipas: “Il rapporto che Shelton ha con il padre è quello che io avrei sempre desiderato”

Stefanos Tsitsipas ha sempre avuto un rapporto complicato con il papà, che per anni gli ha fatto da allenatore. Il greco ha sempre guardato al rapporto invece tra Shelton e il padre, che gli da allenatore, come il modello ideale.

Il torneo di Montreal di Stefanos Tsitsipas certamente non passerà alla storia, ha perso al secondo turno da Fonseca, dopo esservi entrato dalle qualificazioni. Ma il greco in Canada si è mostrato molto sereno e lo ha fatto parlando anche del rapporto con il padre, che dopo infinite elucubrazioni è stato estromesso dal ruolo di allenatore. Parlando di questo Tsitsipas ha tirato in ballo il rapporto di Ben Shelton con il padre e lo ha fatto con malcelata invidia.

Tsitsipas ha licenziato il padre, che gli faceva da allenatore

Tsitsipas è precipitato nella classifica mondiale, addirittura fuori dai primi 70 a un certo punto, motivo per il quale in Canada è stato costretto a giocare le qualificazioni, lui che era stato in pianta stabile nella top ten, con picchi altissimi. Ora pare sereno. Ha cambiato vita. Nuova fidanzata e nuovo allenatore che ha preso il posto del papà Apostolos. In panchina c'è Thomas Perrin con Mouratoglou come supervisore. Ha fatto il filosofo il greco nel parlare del cambio allenatore: "Ho una filosofia vicina a quella buddista, la vita funziona così, certe cose arrivano in un determinato momento. Voglio lavorare con un coach con cui sono felice e di cui mi fido".

Ben Shelton è l'allenato dal papà Bryan, che è stato un tennista professionista.

E ha guardato al rapporto tra Shelton e il papà: "l'esempio perfetto"

Inevitabilmente ha dovuto parlare del rapporto intricato e controverso con il padre, con una sfilza di lite anche plateali in campo e toccando l'argomento padre, Tsitsipas ha tirato in ballo il rapporto tra Ben Shelton e il padre, Bryan, che a suo avviso è il rapporto ideale tra padre e figlio nel tennis: "Quando osservo il padre di Ben, penso che sia l’esempio perfetto di come un padre dovrebbe comportarsi nei confronti del figlio che gioca a tennis al massimo livello. Ho sempre sperato che le cose andassero così anche per il sottoscritto, ma non siamo tutti uguali. Sono un grande estimatore di Shelton e di come gestisce il suo rapporto con il padre. Lo considero un ottimo esempio".

Disarmante il commento di Tsitsipas che non solo ha parlato delle difficoltà avute con il padre, per la verità anche ben visibili, ma ha citato il caso di Shelton dicendo in poche parole che anche lui avrebbe desiderato un rapporto con il papà come quello che ha il tennista americano, con il suo papà. Evidente non tanto il disagio ma il desiderio reale di aver voluto un legame differente con il papà Apostolos. Ha ragione l'ex numero 3 del mondo quando dice non siamo tutti uguali, ma c'è da capirlo in generale, in più è vero che il rapporto tra gli Shelton è veramente ammirevole, quello che, non solo Tsitsipas, ma ognuno vorrebbe.