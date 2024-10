Tsitsipas e Medvedev hanno fatto pace dopo anni: “Aveva detto cose cattive, ora lo rispetto di più”

video suggerito

Erano molto amici da ragazzini, poi hanno litigato e non si sono più parlati per un po' di tempo. Ma ora Stefanos Tsitsipas e Daniil Medvedev hanno fatto pace. Si sono parlati e hanno chiarito. Amici come prima. La notizia l'ha rivelata il tennista greco, proprio alla vigilia del match di terzo turno del torneo di Shanghai che li vedrà nuovamente uno contro l'altro.

La lite a Miami tra Medvedev e Tsitsipas

Da ragazzini, girando per il mondo, si erano trovati grazie alla lingua comune. Perché Tsitsipas è sì greco, ma ha la madre russa e in russo chiacchierava con Medvedev. Sono rimasti amici fino al 2018, quando entrambi stavano facendo step importanti verso il grande tennis. Una lite furiosa nel torneo di Miami, in un campo secondario, parole forti di qua e di là quando termina l'incontro. "Str**** russo" dice il greco, l'altro risponde: "Chiudi quella c**** di bocca". I toni sono alti, Medvedev lo definirà, poi, un bambino piccolo. Fine dell'amicizia.

L'incontro a Roma: uno di qua e uno di là

Così è per tanto tempo. I due si sono affrontati tante volte, anche in incontri importanti a livello Slam e alle ATP Finals, agli Internazionali d'Italia di Roma si sono incrociati una volta sul ‘famoso' ponte, non si sono degnati di uno sguardo. E qualche sassolino ci fu anche quando si incontrarono in una semifinale degli Australian Open, con il coaching di papà Tsitsipas che fece arrabbiare il russo.

Tsitsipas e Medvedev sono tornati amici

Ora è tutto alle spalle. I due ci hanno riflettuto su e hanno fatto pace. Amici come prima, no: di più. Alla vigilia dell'attesa sfida degli ottavi di finale del torneo 1000 di Shanghai è stato chiesto al greco del rapporto con russo e la risposta è stata sorprendente: "Daniil è una persona che rispetto, molto più di prima. Abbiamo avuto dei momenti accesi in campo in passato, ma penso che quelle cose si siano risolte da sole nel tempo, e ovviamente abbiamo anche avuto il tempo di parlarne e di avere una comprensione comune del perché queste cose accadono.Voglio sempre risolvere cose del genere, non voglio lasciarle. Ci è voluto un po', ovviamente, un bel po' di tempo".

Il greco fa retromarcia sul gioco del russo

Tsitsipas aveva criticato anche il gioco anomalo di Medvedev, ma anche su quello ha fatto retromarcia: "In passato potrei aver detto delle cose cattive sul suo gioco, ma dopo aver effettivamente pensato a quelle cose, penso di essermi sbagliato completamente. Ci sono molte cose interessanti nel suo gioco che porta che sono molto diverse da quelle degli altri giocatori. Penso che sia questo che lo rende unico come giocatore, perché non vedi giocatori come lui molto spesso, e dà al tennis un'altra dimensione in termini di come può essere giocato e di come può essere creato in modo diverso, penso che molte generazioni lo ricorderanno".