Tsitsipas e Badosa non si nascondono più: “Non siamo una coppia, noi siamo anime gemelle” Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa sono la nuova coppia del tennis mondiale. Dopo essere venuti allo scoperto il greco e la spagnola parlano apertamente del loro amore.

Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa sono la coppia reale del tennis mondiale. Pochi giorni fa il greco e la spagnola avevano postato una nuova foto profilo sui rispettivi profili Spotify. Erano due foto pressoché identiche, ma non simili. I protagonisti erano tutti e due. Da lì il gossip è partito all'impazzata. Tanti tifosi dei due (che hanno orde di fan) hanno iniziato a favoleggiare e in parecchi hanno dato per certa la nascita della nuova coppia, che adesso è davvero ufficiale. Il timbro lo ha messo il tennista greco, rilasciando alcune dichiarazioni a cui hanno fatto seguito una valanga di foto.

Tsitsipas e Badosa sono due dei tennisti più famosi al mondo. Sono due giocatori di grande livello, i risultati parlano per loro, e hanno anche tantissimi tifosi, per via del loro carattere giovale ed estroverso. Probabilmente da un po' di tempo sono legati, ma in pochissimi sapevano della loro storia che è stata ufficializzata con quelle immagini la scorsa settimana durante il Roland Garros – che la spagnola non ha giocato per un serio infortunio.

La loro storia d'amore è diventata ufficiale pian piano in questi giorni con l'aumento di foto di coppia pubblicate sui social e ora pure con un'intervista che il tennista greco ha rilasciato alla Bild da Stoccarda, dove sta disputando il primo torneo della stagione sull'erba.

Tsitsipas ha ufficializzato tutto anche a parole dicendo: "La nostra è una bella collaborazione, non c'è bisogno di nessun fotografo a Stoccarda, te lo prometto. Che significa collaborazione? Va beh, diciamo che sì, siamo una coppia. Ma non solo. Siamo anime gemelle. È molto raro che tu trovi la tua anima gemella. Se lo chiedi a Paula, ti dirà esattamente la stessa cosa".

Parole meraviglioso, amore vero, amore puro quello tra Tsitsipas e Badosa, che sta facendo di tutto per tornare in fretta per giocare Wimbledon: "Ho incontrato molte donne nella mia vita, e posso dirlo con molta sicurezza non mi sono mai sentito così attratto. Mai ho trovato così tanta bellezza e interesse in una donna. L'ho detto a Paula e lei ha detto la stessa cosa e sono stato felice di sentirlo, la nostra è una tale connessione spirituale".

Il tennista greco ha chiuso l'intervista relativa alla sua storia con Badosa dicendo: "Ci divertiamo così tanto, viviamo tante vibrazioni insieme, siamo onesti e aperti e solo noi stessi l'uno con l'altro. Questo è raro da trovare! Io stesso sono una persona riservata, non volevo condividere troppo di me sui social network. Non ho mai pensato che fosse necessario, specialmente in relazioni come questa".