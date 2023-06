“Tsitsipas e Badosa stanno insieme”, al Roland Garros i sospetti sulla clamorosa storia d’amore Stefanos Tsitsipas e Paula Badosa potrebbe essere diventati una nuova coppia. Sui social ci sono alcuni indizi che hanno scatenato i tifosi, che ora attendono l’ufficialità.

A cura di Alessio Morra

Nel mondo del tennis forse c'è una nuova coppia. Molti tifosi vedendo alcuni post sui social hanno tratto delle conclusioni. Perché hanno postato la stessa foto sui rispettivi profili Spotify Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, due dei tennisti più forti e più noti al mondo. Il gossip impazza proprio poche ore dopo l'uscita di scena del tennista greco dal Roland Garros.

Una foto profilo quasi simile, i protagonisti sono gli stessi, i volti distesi e sorridenti. I protaognisti sono Paula Badosa e Stefanos Tsitsipas, che hanno pubblicato dei selfie che nessuno aveva visto mai. Moltissimi tifosi, tantissimi loro follower hanno fatto due più due e sostengono che queste foto rappresentano l'inizio di una nuova storia d'amore? Presto si saprà qualcosa, ma intanto questi indizi fanno pensare che ci sia qualcosa di più che un'amicizia tra i due.

Tsitsipas ufficialmente è single, mentre la tennista spagnola ha avuto una lunga relazione con il modello Juan Betancourt, relazione che a quanto pare da qualche settimana si è chiusa. Anche se la spagnola su Instagram aveva smentito seccamente quelle voci.

Il passato è passato. Si guarda avanti e si cercano gli indizi. Qualcuno già ci sarebbe. A partire dalle unghie verdi sfoggiate da Badosa il giorno precedente all'inizio del torneo – un segnale pro Tsitsipas secondo alcuni tifosi. Ma c'è stato soprattutto chi ha avvistato la tennista sul Suzanne Lenglen domenica mentre Tsitsipas era in campo con Ofner.

Il greco martedì è uscito dal torneo dopo il ko nei quarti con Alcaraz, e dopo questa sconfitta Tsitsipas si prenderà una decina di giorni di riposo prima di tornare per la stagione sull'erba, che la spagnola rischia di saltare a causa di un infortunio alle vertebre che l'ha messa fuori pure dal Roland Garros.

Nell'attesa di rivederli in campo il gossip impazzerà per quella che potrebbe essere la coppia reale del tennis. Perché Badosa è stata numero 2 del mondo non molto tempo fa, ha vinto le Finals, e numero 2 è stato pure Tsitsipas. E chissà che l'amore non sia scoccato girando la seconda stagione di Break Point, il documentario di Netflix sul tennis che vede Paula e Stefanos tra i grandi protagonisti. E magari proprio un episodio della seconda stagione non possa essere dedicato a questa nuova storia d'amore.