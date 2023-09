Tremendo incidente in hotel per Haddad Maia, mani martoriate: poteva andare molto peggio Brutto incidente in albergo per la tennista Haddad Maia costretta al forfait nel torneo di Guadalajara. Sarebbe potuta andare molto peggio.

A cura di Marco Beltrami

Beatriz Haddad Maia non prenderà parte al torneo di tennis di Guadalajara che vede tra le iscritte anche Giorgi, Trevisan e Paolini. La tennista brasiliana è stata costretta ad un forfait dell'ultim'ora legato ad un motivo molto particolare. La classe 1996 reduce da una stagione molto positiva, ha dovuto fare i conti con un incidente davvero pericoloso in albergo. Le conseguenze, già importanti, sarebbero potute essere molto più gravi.

È stata la stessa sudamericana a dare forfait dunque nell'appuntamento centroamericano. La spiegazione dell'accaduto in un lungo post sui social con tanto di foto. Cosa le è successo? Dopo una banale doccia in albergo, Haddad Maia si è infortunata alle mani a causa della rottura del vetro del box doccia. Queste le sue parole: "Purtroppo questo è un post più "triste", ma fa parte del gioco. Ieri sera in hotel mentre uscivo dalla doccia e aprivo il box la porta è scoppiata e mi sono tagliata alcune parti del corpo".

E infatti Haddad Maia ha mostrato i segni dell'episodio sulla mano, incerottata a causa dei tagli: "Sono dovuto andare in ospedale qui a Guadalajara per mettermi dei punti (su entrambe le mani) e purtroppo non potrò giocare qui in Messico (posto speciale per noi tennisti per il calore della gente e gli sforzi degli organizzatori). A parte lo spavento, sto bene. Poteva essere qualcosa di molto più grave. Avrò bisogno di qualche giorno ora per guarire le ferite e tornare per l'ultima parte della stagione, continuando a lottare per gli obiettivi del 2023. Grazie a tutti per l'affetto".

Un peccato per Haddad Maia attuale numero 15 del mondo che in questa annata si è tolta la soddisfazione di salire fino al 10° posto sia in singolare che in doppio. Al suo attivo in questo 2023 anche la semifinale del Roland Garros e la finale della Rogers Cup 2022, con in doppio la finale dell’Australian Open e la vittoria del WTA 1000 di Madrid 2023. La speranza è che le mani guariscano in fretta.