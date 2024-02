Becker lascia Rune dopo appena 4 mesi: “Non posso dargli quello di cui ha bisogno” Boris Becker con un post sui social ha annunciato di aver lasciato la panchina di Holger Rune, che lo aveva ingaggiato lo scorso ottobre. Il nuovo coach del danese è Kenneth Carlsen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La collaborazione tra Boris Becker e Holger Rune è già finita. L'ex campione tedesco con un post sui suoi profili social ha annunciato che lascerà con effetto immediato la panchina del giovane tennista danese. All'apparenza non è un addio fragoroso, frutto di una rottura. Ma tutt'altro. Il tre volte vincitore di Wimbledon dice di non poter dare tempo ed energie a Rune, che quindi ancora una volta cambia allenatore e modifica il suo staff.

Dopo aver rotto con il mentore Patrick Mouratoglou, a seguito di un periodo lungo fatto di troppe sconfitte e poche vittorie, Rune aveva deciso di ingaggiare Boris Becker. La collaborazione ha avuto effetti positivi. Il danese ha chiuso il 2023 bene, qualificandosi per le ATP Finals e pure ben figurando, uscendo nel girone di Sinner e Djokovic. Il 2024 invece non è proprio iniziato nel migliore dei modi. Ha perso presto agli Australian Open e ha chiuso con un ritiro il torneo di Montpellier, ma a verbale c'è anche la finale di Brisbane.

Pochi giorni fa è stato liquidato Severin Luthi, coach svizzero che per diverso tempo è stato nel box di Federer con un ruolo importante. Luthi era stato liquidato dall'onnipresente madre di Rune, che ha promosso come coach Kenneth Carlsen, ex giocatore danese che negli anni '90 si è fatto valere sul veloce.

E ora si è chiusa pure l'esperienza di Boris Becker che in un tweet ha annunciato la fine del rapporto con Rune, queste le sue parole: "Vorrei informarvi che lascerò la carica di capo allenatore dell'Holger Rune con effetto immediato. Abbiamo iniziato questa partnership con l’obiettivo iniziale di raggiungere le ATP Finals alla fine dello scorso anno, ma andando avanti mi sono reso conto che, affinché ciò avesse successo, avrei dovuto essere disponibile per Holger molto più di quanto potrei. A causa delle mie responsabilità professionali e private non posso dare a Holger ciò di cui ha bisogno adesso. Gli auguro solo il meglio e sarò sempre il suo fan numero 1. Ho davvero apprezzato questo viaggio insieme".