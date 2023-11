Chi è Holger Rune, l’avversario di Sinner alle ATP Finals che ha già fatto arrabbiare Jannik Holger Rune è il numero 8 della classifica ATP. ll tennista danese, classe 2003, sfiderà Jannik Sinner per un posto alle semifinali delle ATP Finals. Rune ha vinto 4 titoli in carriera e l’ultimo precedente con Sinner.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner ha battuto sia Tsitsipas che soprattutto Djokovic alle ATP Finals 2023 in corso a Torino. Il tennista italiano stasera si gioca la qualificazione alle semifinali nel match contro il danese Holger Rune, numero 8 della classifica mondiale (partita con inizio alle ore 21). La sfida tra Sinner e Rune sarà la terza in assoluto, ma diventerà una sfida tradizionale perché l'età è della loro parte. Sinner, Rune e Alcaraz formano un trio che pare destinato a dominare per tanti anni. L'ultimo precedente è favorevole al danese, che a Monte Carlo fece arrabbiare e non poco l'altoatesino.

Chi è Holger Rune: il tennista ha vinto 4 titoli ATP

Holger Rune fa parte dalla categoria dei ‘predestinati'. Numero 1 juniores qualche anno fa, grazie anche al successo al Roland Garros, nel 2021 nemmeno maggiorenne fa il suo esordio nel circuito maggiore e praticamente un anno dopo è già un giocatore di altissimo livello. Nel 2022 ha una crescita repentina. A gennaio entra nei primi 100, dopo i quarti al Roland Garros – perse un match polemico con Ruud – è nei primi 30, ma la stagione la chiude nella top ten grazie (anche) al fantastico successo a Parigi Bercy, dove in finale batte in tre set Novak Djokovic. In quella stagione conquista con un pizzico di fortuna il titolo a Monaco di Baviera, e si impone anche nel 250 di Stoccolma.

Il 2023 doveva essere l'anno della conferma. Agli Australian Open perde agli ottavi con matchpoint a favore contro Rublev, a livello Slam si attesa su risultati di livello: quarti sia al Roland Garros che a Wimbledon, ma vince un solo titolo, ancora Monaco di Baviera, contro l'olandese van de Zandschulp che perse una finale praticamente vinta. La terra rossa è la sua superficie, anche se i tennisti di oggi si trovano bene ovunque.

Sul rosso in primavera ha fatto finale sia agli Internazionali d'Italia di Roma che a Monte Carlo, dove in semifinale vinse proprio contro Sinner una partita molto caotica, a causa di diverse interruzioni per pioggia, e molto polemica per alcuni atteggiamenti di Rune, atteggiamenti che fecero perdere la pazienza a Jannik (e ce ne vuole).

Dopo Wimbledon ha vissuto due mesi abbondanti di sconfitte: sei eliminazioni su sette al primo turno. Subito c'è stato chi ha dato la colpa alla sua nuova fidanzata, che Rune ha difeso a spada tratta, da vero cavaliere. Ha cambiato allenatore: ha liquidato Mouratouglou e ha ingaggiato Boris Becker, che la scossa gliel'ha data: semifinale a Basilea e quarti a Parigi Bercy, dove ha dato filo da torcere a Djokovic prima di arrendersi in un lungo confronto di tre set. Quei risultati lo hanno portato alle Finals.

Il ranking ATP di Rune e i precedenti con Sinner

É tra i primi otto, e a Torino gioca per la prima volta il torneo dei maestri. Le Finals le ha iniziate dando spettacolo ancora con Djokovic, che lo ha battuto sul filo, poi Rune ha sfruttato il ritiro di Tsitsipas per giocarsi la qualificazione con Sinner. Stasera a Torino virtualmente finirà nella fosse dei leoni, perché tutto il pubblico sarà al fianco dell'azzurro. Jannik finora non ha ancora vinto con Rune, che è stato numero 4 lo scorso agosto. L'azzurro ha perso la semifinale di Monte Carlo e contro Rune si è ritirato in quella di Sofia del 2022 per un problema alla caviglia.