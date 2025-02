Toni Nadal difende Sinner e va oltre: “Tra quelli che lo criticano c’è chi non è molto pulito”

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Toni Nadal, zio di Rafa nonché primo storico allenatore dell'ex numero 1 del mondo, scende in campo e lo fa al fianco di Jannik Sinner. Zio Toni, come è conosciuto nel mondo del tennis, in un'intervista ha parlato della sospensione di tre mesi inflitta a Sinner, ha garantito sull'innocenza del tennista italiano e se l'è presa con quei tennisti che lo hanno messo nel mirino e lo hanno attaccato selvaggiamente in questi ultimi giorni.

Sinner non ha avuto un tornaconto personale

Ha parlato con il quotidiano spagnolo Marca, Toni Nadal che ha detto ritenere assolutamente ingiusta la sanzione inflitta a Jannik, che nei prossimi mesi non potrà giocare (tornerà in campo solo il 4 maggio a Roma): "La trovo ingiusta. Conosco Sinner personalmente: non aveva alcuna intenzione di barare e per me è sbagliato punire uno sportivo per un errore avvenuto per caso, senza alcuna sua volontà. Bisogna invece punire chi si dopa intenzionalmente e per un tornaconto personale. Sinner non ha tratto benefici dalla sostanza trovata nei suoi test".

L'errore non è nella punizione a Jannik, ma nelle sanzioni precedenti

Non si è nascosto l'ex allenatore di Rafa Nadal nemmeno quando ha risposto alla domanda più scottante, quella sul diverso peso delle sanzioni ricevute da tennisti risultati positivi a controlli antidoping rispetto a Sinner: "Altri tennisti, che non sono i numeri uno al mondo, dicono di aver ricevuto sanzioni molto più severe nella stessa situazione di Sinner. Sicuro, è così, ma io credo che si sia sbagliato punendo loro. L'errore è quello, non è stato un eventuale favore all'italiano".

"Tra chi ha criticato Sinner c'è qualcuno che non è pulito"

Poi una stoccata sorprendente. Perché Toni Nadal commentando le tante critiche a Sinner ha detto una frase tutt'altro che sibillina con la quale ha lasciato intendere che qualcuno di quelli che lo ha messo nel mirino in passato possa aver fatto uso di sostanze illecite: "Sono rimasto sorpreso vedendo quanti giocatori abbiano preso posizione contro questo l’accordo tra la Wada e Sinner. Tra loro ce ne sono alcuni di alto livello e persino qualcuno che non è molto pulito".