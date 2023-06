Tennista costretto a spogliarsi in campo al Roland Garros: la sua maglia violava le regole L’episodio è avvenuto durante un match del tabellone juniores, il protagonista è stato il messicano Rodrigo Pacheco Mendez incappato nella severità del regolamento previsto dall’Official Grand Slam rule book.

Troppi loghi nell'ingombro consentito sulla maglietta, il giudice di sedia ferma il gioco e costringe il giocatore a cambiare la t-shirt. Il regolamento del Grande Slam è molto chiaro al riguardo e quando Rodrigo Pacheco Mendez s'è visto stoppato dall'ufficiale di gara null'altro ha potuto fare che adeguarsi. Doveva solo sostituire la maglia e metterne una che restasse nei parametri previsti ma non ne aveva con sé una che portasse un numero di loghi tale da evitare un richiamo formale.

Cosa è successo? Il giovane tennista messicano ha iniziato a rovistare nella sua borsa, tra l'attrezzatura che aveva con sé al campo ma non ha trovato niente. Ci sono voluti una decina di minuti prima che riuscisse a rimediare una t-shirt che potesse essere ritenuta accettabile. Il piccolo incidente è avvenuto durante una partita del tabellone juniores del Roland Garros: se voleva continuare a giocare, doveva sostituire immediatamente quell'abbigliamento. Fino a quando non ha trovato una divisa "legale" è rimasto a dorso nudo (come si evince dal tweet di @josemorgado). Quanto all'esito del campo, Pacheco è stato eliminato al primo turno contro il 15enne prodigio statunitense Darwin Blanch.

Nell'Official Grand Slam rule book c'è il punto C (Dress and equipment) dell'articolo 3 sulle violazioni dei giocatori in campo che dà un'idea generale di quanto siano i ristretti i margini concessi al giocatori che devono "vestirsi e presentarsi per il gioco in modo professionale. Deve essere indossato un abbigliamento da tennis pulito e normalmente accettabile, come determinato da ogni rispettivo Torneo del Grande Slam. Eventuali eccezioni a questo standard devono essere sottoposte dai produttori al Direttore Esecutivo, Grand Slam Board, prima di un torneo del Grande Slam, per l'approvazione".

Ogni dettaglio è normato nello specifico come si evince dai parametri imposti per quanto riguarda Shirt, Sweater or Jacket ecco perché Pacheco, suo malgrado, pur con tutte le attenuanti del caso, non ha potuto opporsi alle indicazioni ricevute né utilizzare una soluzione di comodo. "A qualsiasi giocatore che violi questa sezione può essere ordinato dall'arbitro di presidenza, dal supervisore del Grande Slam o dall'arbitro di cambiare immediatamente il suo abbigliamento o equipaggiamento – si legge ancora -. Non è consentito applicare il nastro adesivo su tali indumenti. Il mancato rispetto di tale ordine da parte di un giocatore può comportare un'immediata inadempienza".